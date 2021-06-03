Ці фільми варто подивитися у кінотеатрах у червні 2021 року.

Прокат, що занурюється у літню сплячку, пропонує вітчизняним сінефілам стрічки, адресовані найбільш палким шанувальникам жанрового кіно.

Нагадуємо, що кінотеатри по всій країні можуть працювати тільки з дотриманням певних умов.

З 10 червня

"На висотах Нью-Йорка"

Режисер Джон Чу

Картина Джона Чу (режисера настільки плідного і різножанрового, а також такого, що без видимих зусиль переходить від провальних проектів до цілком успішних, що про його творчу індивідуальність судити досить складно) засвідчує, що жанр мюзиклу зовсім не обов'язково пропонує глядачеві втекти на дві години з нашої юдолі скорботи, а здатний відображати цілком актуальні соціальні проблеми і життєві тяготи.

В основі стрічки – гучний твір одного з найбільш значних сучасних авторів жанру Лін-Мануеля Міранди (який також створив ще більш популярний історичний реп-мюзикл "Гамільтон"), дія якого розгортається у нью-йоркському районі Вашингтонські висоти.

Місцеві мешканці – емігранти з латиноамериканських країн, що по-різному адаптувалися до північноамериканської дійсності.

У той час, як одні обзавелися успішним бізнесом і дякують Провидінню за пройдений шлях, інші не можуть позбутися туги за рідними краями і мріють розбагатіти лише для того, щоб мати можливість повернутися.

Однак гіркі та радісні зіставлення із втраченою батьківщиною займають старше покоління, у той час як представники нового, незалежно від характеру своїх повсякденних турбот, не мислять свого життя в іншій країні.

Але кожному здається, що його пристрасні мрії про повернення, про благополуччя близьких, про стабільність своєї справи або про освіту можна було б легко втілити в життя завдяки певній сумі.

Приблизно таку і виграє в лотерею один з персонажів.

З 17 червня

"Битва світів"

Режисер Лу Ян

Не дивно, що локалізаторам, які невтомно виключають з назв, що опинилися у їх розпорядженні, все по-справжньому примітне і незвичайне, не припала до смаку міжнародна назва стрічки – "Письменницька одіссея".

Тим часом, ніякої битви світів у фільмі Лу Яна немає, світи, в яких розгортається паралельна дія, не ворогують, а таємничим чином сплітаються, виявляючи у міру розвитку подій взаємну залежність і проникність.

Головного героя, який шість років безуспішно розшукує зниклу доньку, беруть в оберт представники могутньої корпорації, обіцяючи допомогти у розшуках, якщо він уб'є маловідомого письменника-початківця, начебто цілком невинного юнака, захопленого своїми мріями.

Цими мріями і народжена інша реальність, на перший погляд зовсім не схожа на світ сучасного китайського мегаполісу – чарівна середньовічна Піднебесна, де діє самотній месник, що прагне покарати правлячого залізною рукою тирана.

Насичена яскравими казковими мотивами (один обладунок-кровосос, який виступає у традиційному амплуа Чарівного Помічника, робить твір таким, що заслуговує на увагу) картина Лу Яна дотепно простежує у жанрової обгортці фентезі взаємозв'язок дійсності та вигадки, а також, звертаючись до езопової мови, незмінного засобу художників тоталітарної держави, викриває диктатуру з її мілітаристською пропагандою і сатанинською гординею.

"Острів Гренд-Айл"

Режисер Стівен С.Кампанеллі

Як і "Битва світів", фільм Стівена С.Кампанеллі можна порекомендувати шанувальникам нестандартних жанрових робіт, але все ж більш вузькому колу, тим, хто здатний оцінити хороше у поганому.

Оповідь постає хвацьким поєднанням знайомого по нуару рокового любовного трикутника і горрора про сімейку психопатів, що мешкає у будинку на відлюдді. Подружжя (Ніколас Кейдж, що зіграв чоловіка, видає на-гора свою ексцентрику) відставного морського піхотинця та фам фаталь, що метає вбивчі погляди, не здаються людьми, в компанії з якими було б приємно провести вечір.

Але саме це доводиться зробити центральному персонажу, молодому теслі, який приїхав полагодити паркан навколо їхньої ділянки (і не звернув увагу на плями крові на його зламаних дощечках) та був захоплений зненацька ураганом.

Якщо чоловік, очевидно, страждає від отриманого у В'єтнамі ПТСР, то дружина здається просто одержимою тугою через невдалий шлюб – ці проблеми знайомі й юнакові, який відслужив в Іраку та переживає сімейні труднощі.

Однак у міру того, як за вікном вирує негода, в стінах відокремленого особняка розігрується драма, що змушує згадати і про "Подвійну страховку" Джеймса М.Кейна, і про замок Синьої Бороди.

Примітно, що ім'я одного зі сценаристів картини Річа Роната вже з’являлося на українському великому екрані – він був одним з майстрів американського трешу, яких, як "голлівудських професіоналів", свого часу залучила студія Film UA для створення "Захара Беркута".

"Поганці"

Режисер Ренні Харлін

Фін Ренні Харлін, що вважався колись одним з міцних американських ремісників гостросюжетного жанру, перемістився на узбіччя кінопроцесу після низки невдач, а провал стрічки "Геракл: Початок легенди" спонукав його і зовсім переїхати до Китаю, де він зняв кілька комедійних кун-фу фільмів, що також не користувалися особливим успіхом.

Стрічка "Поганці" покликана стати його поверненням до голлівудських лав. У лави повертається і центральний персонаж фільму, досвідчений злодій-джентльмен (Пірс Броснан), щось середнє між Арсеном Люпеном і Джеймсом Бондом, який погоджується провернути незвичайну операцію – викрасти золото, що зберігається у в'язниці на Близькому Сході і служить джерелом фінансування терористичних організацій.

Втім, більш незвичним, ніж саме завдання, здаються герою його соратники, юні представники різних етносів.

І якщо зломщик далекий від всяких расових стереотипів, а також гомофобії, яка могла б ускладнити спілкування з деякими з його нових товаришів, їх манера вдягатися та лексика стають справжнім випробуванням для його терпіння.

З 24 червня

"Окупація: Місія "Дощ"

Режисер Люк Спарк

Слова Освальда Шпенглера "Останньої миті завжди трапляється жменька воїнів, яка рятує цивілізацію", служать невідбутним натхненням для ультраправих путчистів і для творців апокаліптичних фільмів.

У стрічці австралійського кінематографіста Люка Спарка 2018-го року "Окупація" такою жменькою виступили прості фермери, вцілілі у ході нападу прибульців з космосу.

Партизанські загони гордих спадкоємців бушрейнджерів наводили жах на ввічливих чоловічків, громлячи їх бази і склади та звільняючи поневолених побратимів-землян.

Фільм Спарка відрізняла чарівність полуаматорського виробу, творці якого викупали відсутність належних навичок надлишком ентузіазму.

Однак його сиквел, здійснений тією ж знімальною групою, як випливає з глядацьких відгуків, відрізняє напрочуд більший професіоналізм та оповідний розмах.

Герої, вже знайомі глядачеві по першій картині, а також їх новий бойовий товариш, прибулець (який взяв, щоб не бентежити друзів по зброї невимовним поєднанням інопланетних звуків ім'я Гері), що визнав дії своїх родичів злочином проти людяності, намагаються відшукати таємничий "Дощ", за яким, згідно з отриманими розвідданими, полюють загарбники.

"Віктор_Робот"

Режисер Анатолій Лавренішин

Повнометражний дебют одного з найбільш талановитих українських аніматорів (пам'ятного завсідникам фестивалів по короткометражним стрічкам "Next", "Біла ворона" та "Лавка співочих птахів") розповідає про дівчинку, котра вирушає на пошуки дідуся, великого винахідника, що підозрілим чином зникає як раз тоді, коли ламається створена ним зірка.

Опиняючись у населеному роботами світі, героїня виявляє, що їх штучному інтелекту не чужі цілком людські підступність та жадоба влади, але, на щастя, її супутник і товариш, заголовний персонаж, має набагато більш привабливі властивості нашої природи.

Картина Лавренишина отримала приз глядацьких симпатій в національному конкурсі Одеського кінофестивалю, а також премію Спілки кінокритиків України "Кіноколо" як кращий анімаційний фільм, що, втім, можна пояснити відсутністю серйозної конкуренції.

При всіх технічних перевагах стрічки, її драматургічна основа залишає бажати кращого, і дія, незважаючи на ряд чудово виконаних погонь і бійок, часом серйозно провисає.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя