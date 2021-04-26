93-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар" визначила найкращі фільми 2020 року.

Цьогоріч "Оскар", на відміну від церемонії 2020-го, відбувся в офлайн-форматі, але кількість гостей через пандемію COVID-19 суттєво зменшилась. Усі присутні пройшли швидке тестування на COVID-19.

Для тих, хто через коронавірусні обмеження не зміг прибути в Лос-Анджелес, організували локації в Європі – в Лондоні і Парижі.

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Також в цьому році на статуетку вперше претендували фільми, які показували онлайн.

Конкурсанти "Оскара" боролися у 24 номінаціях. Найбільше номінацій отримала стрічка "Манк" – 10.

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Найбільше "Оскарів" – "Земля кочівників". Фільм переміг у трьох категоріях.

Найкращий фільм

"Земля кочівників" (Nomadland).

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Героїня стрічки живе антисоціальним життям – маючи лише машину і працюючи тільки тоді, коли конче потрібно.

Вона постійно переїжджає, заїжджаючи на великі кемпінги обездолених людей, які втратили роботу чи маєтність. Там вона слухає їхні розмови й часом гнівне обурення діями (бездіяльністю) країни та уряду.

Фільм також отримав "Золоті глобуси" за найкращу драму року і найкращу режисуру та премію BAFTA в у трьох номінаціях.

Найкраща акторка

Нагороду отримала Френсіс МакДорманд за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий актор

"Оскар" отримав Ентоні Гопкінс за фільм "Батько" (The Father").

У цій стрічці йдеться не просто про стосунки батька з донькою та про деменцію як наслідок старості, а про жах самотності, коли людина все життя прожила поруч з кимось, а під кінець життя втрачає пам'ять і розуміння, хто вона така.

Найкраща акторка другого плану

"Оскар" виграла Юн Ю Чжун з фільмом "Мінарі" (Minari).

Стрічка розповідає про сім'ю іммігрантів з Південної Кореї, які намагалися перебратися в сільські райони Сполучених Штатів у 1980-х роках.

Найкращий актор другого плану

Нагороду отримав актор Даніель Калуя за фільм "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).

Це американська біографічна драма про зраду.

Сюжет будується навколо злочинця Ніла, який укладає угоду з ФБР, щоб уникнути суворого покарання. Його відправляють в Чикаго, щоб він відстежував діяльність радикальної афроамериканської соціалістичної організації "Чорні пантери", яка виступає за права афроамериканців.

Найкращий саундтрек

У номінації перемогла пісня Fight For You з фільму "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкраща музика до фільму

Найкраща музика за версією кіноакадемії була у мультфільмі "Душа" (Soul).

У стрічці показують життя джазового піаніста, якого змалювали з реальної людини, Кемпа Паверса – співрежисера мультфільму.

Головний герой – учитель музики Джо Гарднер, який завжди мріяв грати джаз. Життя дає йому такий шанс, але раптом музикант помирає, потрапляє у потойбічний світ і хоче повернутися назад.

Найкращий монтаж

Статуетку отримав Міккель Нільсен за фільм "Звук металу" (Sound of Metal).

Фільм не так про музику, як про драму музиканта – він поступово і незворотно втрачає слух.

Найкраща операторська робота

Нагороду отримав Ерік Мессершмідт за фільм "Манк" (Mank).

"Вона справді належить чудовій команді, без якої я не зміг би нічого зробити", – сказав Мессершмідт.

"Манк" – драматичний байопік про сценариста фільму "Громадянин Кейн" Германа Дж. Манкевича. У чоловіка є лиш два місяці, щоб закінчити сценарій, але алкогольна залежність і відсутність натхнення стають для нього серйозною перепоною.

Найкраща робота художника-постановника

"Оскар" дістався Дональду Грему Берту та Яну Паскалю за фільм "Манк" (Mank).

Найкращі візуальні ефекти

Найкращі візуальні ефекти за версією кіноакадемії були у фільмі "Тенет" (Tenet).

Це науково-фантастичний трилер про секретного агента, який маніпулює з часом, щоб запобігти Третій світовій війні.

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Оскара" отримала стрічка "Мій учитель-восьминіг" (My Octopus Teacher).

Це унікальна документальна історія про дружбу людини і восьминога, яка переконує у можливості цілковитого поєднання людини з природою.

Найкращий короткометражний документальний фільм

Переможцем у номінації став фільм "Коллетт" (Colette). Він – про колишню борчиню з руху опору Колетт Марин-Катрін, яка відвідала німецький концтабір, де вбили її брата.

Протягом 74 років вона відмовлялася їхати в Німеччину, але одного разу передумала.

Найкращий анімаційний фільм

Цього року це – "Душа" (Soul).

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Статуетку отримала стрічка "Якщо щось трапиться, я люблю тебе" (If Anything Happens I Love You).

Фільм розповідає про батьків, які переживають емоційну порожнечу, бо оплакують втрату дитини, яка загинула в результаті трагічної стрілянини в школі.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Лауреатом став фільм "Два далекі незнайомці" (Two Distant Strangers).

Це американський короткометражний науково-фантастичний драматичний фільм, який розповідає про смерть чорношкірих американців під час зіткнень з поліцією очима персонажа, який потрапив у часову петлю, яка постійно закінчується його смертю.

Сценарист Травон Фрі, який був на церемонії вручення "Оскара" в костюмі з іменами людей, убитих поліцією, попросив глядачів звернути увагу на людей, які протестують за справедливість:

"Будь ласка, не залишайтеся байдужими до нашого болю".

Найкращий звук

Академіки вирішили, що його має фільм "Звук металу" (Sound of Metal).

Найкращий режисер

Найкращою режисеркою стала Хлої Чжао з фільмом "Земля кочівників" (Nomadland).

"Це для всіх, у кого є віра і сміливість, щоб утримати в собі добро", – сказала Хлої Чжао.

Найкращий дизайн костюмів

У номінації перемогла 89-річна художниця з костюмів Енн Рот зі стрічкою "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Найкращий грим та зачіски

Мали актори фільму "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Це стрічка за однойменною п'єсою Огаста Вілсона про відому співачку блюзу Ма Рейні.

Історія відбувається в Чикаго в 1920-х роках, коли Ма Рейні з групою збираються в студії, щоб записати її пісні.

Поки вона конфліктує зі своїм менеджером, інші учасники групи намагаються стримати амбіції Ліві, талановитого молодого трубача, який хоче кинути виклик авторитету Ма, написавши свою музику. Їхні тривалі дискусії стосуються питань раси, травм і слави.

Найкращий оригінальний сценарій

Написала Еміральд Феннелл для стрічки "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).

Головна героїня у фільмі хоче помститися за свою найкращу подругу, яку зґвалтували. Вона ходить у клуби і вдає, що п'яна, щоб змусити чоловіків відвезти до себе додому в надії, що її зґвалтують. А тоді зізнається, що твереза.

Найкращий адаптований сценарій

Академіки вирішили, що його зробили для фільму "Батько" (The Father").

Найкращий міжнародний фільм

Лауреатом стала стрічка "Ще по одній" (Another Round) із Данії.

Фільм про чотирьох друзів, вчителів середнього віку. Вони вирішують провести один експеримент маловідомого філософа: подивитися, чи допоможе їм постійний рівень алкоголю в крові здобути більшу свободу і щастя.

Спершу здається, що все чудово, але згодом ситуація виходить з-під контролю.

Режисер фільму Томас Вінтерберг присвятив перемогу доньці, яка загинула в автокатастрофі 2019 року.

Вона мала грати у фільмі, але померла за чотири дні до початку зйомок.

"Ми знял цей фільм для неї, це її пам'ятник", – сказав Вінтерберг.