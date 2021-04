93-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар" визначила найкращі фільми 2020 року.

Цьогоріч "Оскар" на відміну від церемонії 2020-го відбувається в офлайн-форматі, але кількість гостей через пандемію COVID-19 суттєво зменшилась. Усі присутні пройшли швидке тестування на COVID-19.

Для тих, хто через коронавірусні обмеження не зміг прибути в Лос-Анджелес, організували локації в Європі – в Лондоні і Парижі.

Також в цьому році на статуетку вперше можуть претендувати фільми, які показували онлайн.

Конкурсанти "Оскара" боротимуться у 24 номінаціях. Найбільше номінацій серед фільмів отримала стрічка "Манк" – 10.

Найкращий актор

"Оскар" отримав Ентоні Гопкінс із фільмом "Батько" (The Father").

У цій стрічці йдеться не просто про стосунки батька з донькою та про хворобу забуття як наслідок старості, а про жах самотності, коли людина все життя прожила поруч з кимось, а під кінець життя втрачає пам'ять і розуміння, хто вона така.

Найкраща акторка

Нагороду отримала Френсіс МакДорманд за фільм "Земля кочівників" (Nomadland).

Героїня стрічки живе антисоціальним життям – маючи лише машину і працюючи тільки тоді, коли конче потрібно.

Вона постійно переїжджає, заїжджаючи на великі кемпінги обездолених людей, які втратили роботу чи маєтність. Там вона слухає їхні розмови й часом гнівне обурення діями (бездіяльністю) країни та уряду.

Найкращий фільм

"Земля кочівників" (Nomadland).

Найкращий саундтрек

У номінації перемогла пісня Fight For You з фільму "Юда і Чорний месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкраща музика до фільму

Найкраща музика за версією кіноакадемії була у мультфільмі "Душа" (Soul).

Найкращий монтаж

Статуетку отримав Міккель Нільсен за фільм "Звук металу" (Sound of Metal).

Фільм не так про музику, як про драму музиканта, коли він поступово і незворотно втрачає слух.

Найкраща операторська робота

Нагороду отримав Ерік Мессершмідт за фільм "Манк" (Mank).

Найкраща робота художника-постановника

"Оскар" дістався Дональду Грему Берту та Яну Паскалю за фільм "Манк" (Mank).

Найкраща акторка другого плану

"Оскар" виграла Юн Ю Чжун з фільмом "Мінарі" (Minari).

Найкращі візуальні ефекти

Найкращі візуальні ефекти за версією кіноакадемії були у фільмі "Тенет" (Tenet).

Найкращий повнометражний документальний фільм

"Оскара" отримала стрічка "Мій учитель-восьминіг" (My Octopus Teacher).

Найкращий короткометражний документальний фільм

Переможцем у номінації став фільм "Коллетт" (Colette).

Найкращий анімаційний фільм

Цього року це – "Душа" (Soul).

У стрічці показують життя джазового піаніста, якого змалювали з реальної людини, Кемпа Паверса, вказаного як співрежисера мультфільму.

Головний герой – учитель музики Джо Гарднер, який завжди мріяв грати джаз. Життя дає йому такий шанс, але раптом музикант помирає і потрапляє у потойбічний світ і хоче повернутися назад.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Статуетку отримала стрічка "Якщо щось трапиться, я люблю тебе" (If Anything Happens I Love You).

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Лауреатом став фільм "Два далекі незнайомці" (Two Distant Strangers).

Найкращий звук

Академіки вирішили, що його має фільм "Звук металу" (Sound of Metal).

Найкращий режисер

Найкращою режисеркою стала Хлої Чжао з фільмом "Земля кочівників" (Nomadland).

"Ця статуетка присвячується тим, хто робить та вірить у добро", – сказала Хлої Чжао.

Найкращий дизайн костюмів

У номінації перемогла 89-річна художниця з костюмів Енн Рот зі стрічкою "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Найкращий грим та зачіски

Мали актори фільму "Ма Рейні: мати блюзу" (Ma Rainey's Black Bottom).

Найкращий актор другого плану

Нагороду отримав актор Даніель Калуя за фільм "Юда і Чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).

Найкращий оригінальний сценарій

Написала Еміральд Феннелл для стрічки "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).

Головна героїня у фільмі хоче помститися за свою найкращу подругу, яку зґвалтували. Вона ходить у клуби і вдає, що п'яна, щоб змусити чоловіків відвезти до себе додому в надії, що її зґвалтують. А тоді зізнається, що твереза.

Найкращий адаптований сценарій

Академіки вирішили, що його зробили для фільму "Батько" (The Father").

Найкращий міжнародний фільм

Лауреатом стала стрічка "Ще по одній" (Another Round) із Данії.

Фільм про чотирьох друзів, вчителів середнього віку. Вони вирішують провести один експеримент маловідомого філософа: подивитися, чи допоможе їм постійний рівень алкоголю в крові здобути більшу свободу і щастя.

Спершу здається, що чудово, але згодом ситуація виходить з-під контролю.