ОНОВЛЕНО 02.07.2020
Кінотеатри по всій країні відкриваються з 2 липня.
Така рішення було прийнято на засіданні Кабміну ще 25 червня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснював, що функціонувати заклади зможуть лише з дотриманням певних умов.
"Робота кінотеатрів з наповненістю більше ніж 50% відсотків – заборонена.
Крім того, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено, коли можливе це пом'якшення, а коли – ні", – зазначив Степанов.
|Так тепер виглядатиме розсадка у кінотеатрі. Скрін із сайту "Планета кіно"
Раніше Кабінет міністрів розглядав можливість, що кінотеатри та концертні зали зможуть почати функціонувати лише із 30% заповненням місць.
Однак колишня виконувачка обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко зазначала, що таке рішення може бути збитковим для об’єктів господарювання.
Міський голова столиці Віталій Кличко, анонсуючи відкриття кінотеатрів, зазначав, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.
Цікаво, що багато столичних кінотеатрів розпочали роботу з демонстрації стрічок, які йшли в прокаті ще до карантину, або демонструвалися, як от "Мої думки тихі" чи "Паразити", після врученнях їхнім авторам визначиних нагород.
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