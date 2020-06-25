Кінотеатри по всій країні можуть функціонувати з 2 липня.
Така рішення було прийнято на засіданні Кабміну 25 червня.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що функціонувати заклади зможуть лише з дотриманням певних умов.
"Робота кінотеатрів з наповненістю більше ніж 50% відсотків – заборонена.
Крім того, в умовах адаптивного карантину чітко передбачено, коли можливе це пом'якшення, а коли – ні", – зазначив Степанов.
|Кінотеатри можуть починати працювати з другого липня. Фото agencyby/Depositphotos
Раніше Кабінет міністрів розглядав можливість, що кінотеатри та концертні зали зможуть почати функціонувати лише із 30% заповненням місць.
Колишня виконувачка обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко зазначила, що таке рішення може бути збитковим для об’єктів господарювання.
Нещодавно відкриття кінотеатрів анонсував також міський голова столиці Віталій Кличко.
Зазначається, що у разі погіршення епідеміологічної ситуації, Київ повернеться до обмежень.
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