Ткаченко відреагував на скандал в УКФ та розповів про кризу в управлінні

Міністр культури Олександр Ткаченко відреагував на обурення культурної спільноти, пов'язане із голосуванням Наглядової ради Українського культурного фонду, яка відхилила кілька проєктів.

Він вважає, що в УКФ давно назрівала криза щодо системи підходів управління.

Міністр також порекомендував піти у відставку двом членам Наглядової ради.

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Про це Ткаченко написав на своїй сторінці у соцмережі.

За його словами, Фонд є незалежною від Мінкульту інституцією, тому відомство погоджує лише його пріоритетні напрями діяльності.

Проте не втручається у рішення Наглядової ради або Дирекцій Фонду.

При цьому очільник міністерства звернув увагу на склад Наглядової ради.

"...МКІП призначає тільки двох членів НР з дев’яти.

Ще сім членів – по два представники від Офісу Президента, два від ГО і два від закладів культури.

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Кандидатуру голови НР рекомендують самі члени НР, яку ми погоджуємо або ні.

Тобто два голоси від МКІП з дев’яти, а отже жодної мови про монобільшість не може йти", – зауважив Ткаченко.

На думку міністра, криза в управлінні пов’язана з ймовірними конфліктами інтересів деяких експертів, що оцінювали роботи учасників або самі брали участь у набутті грантів.

Ткаченко також назвав членів НР – Олександра Сусленського та Ігора Тулузова, які, на його думку, найбільш активні стосовно питань, які мають відгук громадськості.

Вони, за словами міністра, були обрані саме від громадських організацій.

"Виникає дисонанс у тому, що самі ГО голосували за обрання цих двох членів НР.

Для мене є дивними ці співпадіння.

А ще дивнішим є аналіз статуів ГО, які голосували за цих кандидатів, проти рішень яких в кінцевому результаті так збурилася культурна спільнота.

Їхні статути написані "один в один", – зауважив Ткаченко.

Ткаченко порекомендував Сусленському та Тулузову подати у відставку і зосередитися на інших активностях.

"Якщо такий самовідвід відбудеться, закликаю громадськість зосередитись на тому, аби подавати від реально діючих ГО достойних кандидатів до Наглядової ради УКФ та голосувати за них.

Аби уникнути на майбутнє повторення ситуації", – додав Ткаченко.

Проблеми в УКФ, на думку міністра, виникли не лише через склад Наглядової ради, а й неврегульованість деяких питань в законі.

"НР за законом може схвалювати рішення експертів. Що означає схвалювати в даному випадку – це питання. Адже якщо може схвалювати, то може і не схвалювати.

Процедури відхилення рішень експертів не прописано в законі.

Це і викликає нерозуміння заявниками і культурною спільнотою в цілому процедури прийняття рішень Наглядовою радою щодо проєктів", – пояснив Ткаченко.

За його словами, зміни до закону про УКФ мають відбутись і дозволять зробити правила щодо взаємодії між експертами, членами Дирекції та Наглядовою радою більш зрозумілими і прозорими.

Нагадаємо, що раніше Культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському та Олександру Ткаченку, де звинувачують Наглядову раду УКФ в ручному управлінні та просять допомогти вирішити ситуацію.

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