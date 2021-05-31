Представники культури звернулися до Зеленського через "ручне управління" в УКФ

Культурні діячі написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку та прем'єрміністру Денису Шмигалю, де звинувачують Наглядову раду Українського культурного фонду в ручному управлінні та просять допомогти вирішити ситуацію.

У листі стверджують, що рада кардинально змінила результати незалежної експертизи та вирішила не фінансувати значну частину проєктів, які пройшли попередній відбір та посіли високі місця в рейтингу.

Натомість в УКФ вирішили віддати гроші проєктам з меншою кількістю балів і нижчими місцями в рейтингу.

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Документ підписали майже 50 організацій-учасників конкурсного відбору проектів УКФ.

"Це безпрецедентне перекроювання результатів незалежного конкурсу не можна пояснити інакше, як упередженістю та намаганням замінити прозорі конкурсні процедури режимом "ручного управління", – наголошують у листі.

Підписанти стверджують, що Наглядова рада зовсім не пояснила свої рішення, позбавила учасників конкурсу права на апеляцію та/або обґрунтування потреби в фінансуванні, не повідомила про зміни пріоритетів та підходів до проведення конкурсного відбору.

Культурні діячі підозрюють наявність прихованих інтересів у членів Наглядової ради.

У листі додають, що роботу Наглядової ради УКФ нового складу критикували від початку:

"Організований Наглядовою радою конкурс на посаду виконавчого директора УКФ яскраво продемонстрував некомпетентність та неспроможність Наглядової ради...

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Деякі члени Наглядової ради під час дискусій та обговорень у прямому ефірі вдавались до сексистських, обсценних та упереджених коментарів, публічно руйнуючи репутацію інституції".

Культурні діячі скаржаться, що на середину року Фонд не підписав жодного грантового договору за проєктами, які передбачають схвалення Наглядовою радою, через що десятки проєктів заморожено або перенесено на невизначений термін.

Підписанти вважають, що через цю ситуацію потерпає імідж України як надійного міжнародного партнера, оскільки левова частка проектів, відхилених Наглядовою радою, мають міжнародну складову.

Культурні інституції закликають Мінкульт втрутитись у ситуацію, що склалася, проаналізувати дії нового складу Наглядової ради Фонду та нейтралізувати негативні наслідки.

Також підписанти вимагають розпустити Наглядову раду УКФ, скасувати її рішення та притягнення винних до відповідальності.

Повний текст листа можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, Український культурний фонд – державна установа, яка на основі конкурсного відбору фінансово допомагає українським культурним проєктам.

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