Мінкульт разом з громадськими організаціями буде захищати пам'ятки архітектури від забудови

Міністерство культури України підписало меморандум з громадськими організаціями, які займаються збереженням мистецтва та архітектури другої половини ХХ сторіччя.

Зокрема, йдеться про захист пам'яток, яких немає в реєстрах культурної спадщини.

Цей документ має засвідчити підтримку Мінкультом діяльності ГО на місцях, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Громадські організації можуть створювати робочі групи в регіонах, відслідковувати, ідентифікувати, а також вносити в реєстри об’єкти культурної спадщини другої половини XX століття по всій Україні, які наразі ніде не зафіксовані.

"Тарілка на Либідській, будівля "Квіти України", безліч фантастичних мозаїк по всій країні… цей список можна продовжувати довго. Але для того, щоб зберегти їх, громадським організаціям доводиться пройти чимало", – зауважив міністр.

"Квіти України"

Меморандум підписано з ГО з Запоріжжя, Полтавщини, Вінниччини, Луганщини та інших регіонів.

Ткаченко запевнив, що команда Мінкульту буде сприяти діяльності ГО, аби об’єднати зусилля і спільно захистити об’єкти, які найбільше страждають від "хаотичної забудови".

У відомстві наразі працюють над створенням актуального цифрового реєстру пам'яток.

"Це буде "живий" перелік об'єктів у вільному доступі. Переконаний, що він стане ефективним інструментом для обліку та захисту пам'яток, у тому числі, і об’єктів культурної спадщини другої половини XX століття", – сказав міністр.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що роботи з демонтажу модерністської будівлі "Квіти України" в Києві необхідно зупинити.

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