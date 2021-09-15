Обрали лауреата Премії імені Василя Стуса 2021 року

Культуролог, політолог Тарас Возняк став лауреатом Премії імені Василя Стуса 2021 року.

Члени журі оголосили ім’я переможця під час урочистої церемонії, яка відбулася 15 вересня у Національному музеї Тараса Шевченка, повідомили "Українській правді. Життя" у пресслужбі премії.

Лауреат отримав грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

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Тарас Возняк – засновник Незалежного культурологічного журналу "Ї", генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького.

Журнал "Ї" порушує проблеми громадянського суспільства, прав людини, міжетнічних відносин, транскордонної співпраці тощо.

"Наш світ тримається не тільки на людях, які жертвували своїм життям задля надзвичайної місії. Є й інші ролі людей, які відповідають на виклики сучасності.

Не короткою фразою, а осмисленням феноменів за допомогою нових знань. Саме таким є внесок Тараса Возняка: він допомагає нам осмислити наше сьогодення.

Завдяки заснованому ним журналу "Ї" ми маємо навіть не планету, а галактику. Кожен із блоків, з якими він працює – філософський, історичний, краєзнавчий, – закриває цілу тему", – зазначив під час церемонії нагородження лауреата головний редактор видавництва "Дух і Літера", член журі Премії імені Василя Стуса Леонід Фінберг.

Тарас Возняк. Фото: Олександр Куліков

"Коли наша державність вбивалася, коли вона нищилася і не існувала, завжди були люди-інституції, які на собі тримали феномен України.

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Ми щиро переймаємося пошуком таких людей, їхньою природою, їхнім впливом, їхньою відповідальністю, їхнім лідерством. Свого часу Василь Стус сказав, що людина завжди мусить відчувати єдиний обов’язок – "бути вдячним сином землі".

Це характерно для всієї когорти людей такого типу, які, як люди-інституції, несли, несуть і будуть нести спроможність України до самовідтворення, до розвитку, до того, що нам дасть відчуття, що ми маємо майбутнє. До таких людей належить і Тарас Возняк", – наголосив декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи, член журі Премії імені Василя Стуса Олександр Саврук.

Минулого року переможцем премії став кінорежисер, актор театру та кіно Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, що Премія імені Василя Стуса заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014).

Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжують цю ініціативу.

Лауреатами Премії імені Василя Стуса в попередні роки стали понад 70 українців, серед яких – Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Ахтем Сеітаблаєв.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі:

Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;

– голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Ахтем Сеітаблаєв – актор, режисер, директор ДП "Кримський дім", лауреат Премії імені Василя Стуса за 2020 рік;

– актор, режисер, директор ДП "Кримський дім", лауреат Премії імені Василя Стуса за 2020 рік; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві;

– український письменник, президент Українського ПЕН; – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гн а тюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН;

– дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віцепрезидентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач;

– есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;

– декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею Шевченка;

– літератературознавиця; – директор Музею Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

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