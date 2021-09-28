Фільм УП "Треба ще вижити" покажуть на міжнародному кінофестивалі у Харкові

Документальний фільм "Української правди" "Треба ще вижити" покажуть на міжнародному фестивалі Kharkiv MeetDocs 2021.

Стрічка режисера В'ячеслава Гармаша розповідає про молодого лікаря Івана, який працює в районній лікарні на Одещині. Після ДТП до Івана потрапляє пацієнт у дуже важкому стані.

Чи виживе пацієнт, залежить не лише від професійності лікаря, але й від роботи медичної системи України.

Фільм знятий у тому числі завдяки фінансовій підтримці Клубу УП. Показ відбудеться 30 вересня о 14:45 у Promodo Hub, Харків. Опісля буде зустріч з авторами фільму: генеральною продюсеркою, головню редакторкою УП Севгіль Мусаєвою, продюсером Олегом Коханом, режисером В’ячеславом Гармашем та героєм фільму, анестезіологом Роздільнянської районної лікарні Іваном Черненком.

"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець, може зламатися, так і не побачивши втілення своєї мрії", – розповіла головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Цьогоріч міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs пройде з 26 вересня по 2 жовтня в змішаному онлайн та офлайн форматі.

Фестиваль фокусується на культурі, проблемах і повсякденному житті східних областей України.

Показ фільму відбудеться 30 вересня о 14:45 у Promodo Hub, Харків

Він проходить за підтримки Федеративного міністерства іноземних справ Німеччини та ДержКіно України.

Нагадаємо, прем’єра фільму "Треба ще вижити" відбулася 27-го травня.

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