В Україні вирішили, який фільм номінувати на "Оскара"

Оскарівський комітет України висунув фільм Наталки Ворожбит "Погані дороги" як кандидата на здобуття на премію "Оскар".

Фільм змагатиметься в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" на 94-й премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, повідомили на Facebook-сторінці комітету.

Режисером та сценаристом кінострічки стала Наталка Ворожбит, відома також як сценаристка популярного телесеріалу "Спіймати Кайдаша".

Її фільм "Погані дороги "складається з п’яти окремих новел про стосунки людей, понівечених російсько-українською війною на Донбасі.

Кадр с фільму "Погані дороги"

Цього року фільм від України обирали 11 членів комітету. Троє не мали права голосувати через конфлікт інтересів, оскільки входять до складу творчої групи та є дистриб'юторами фільмів-кандидатів.

Фільм-переможець здобув 5 голосів від журі та додаткові 3 бали, згідно з правилами Українського Оскарівського комітету (за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А та рецензії у міжнародних профільних виданнях).

Серед конкурсантів були:

фільм "Відблиск" Валентина Васяновича – отримав 2 голоси та 2 додаткових бали;

фільм "Носоріг" Олега Сенцова – 1 голос та 2 додаткових бали;

фільм "Стоп-Земля" Катерини Горностай – 3 голоси та 3 додаткових бали;

фільм "Чому я живий" Віллена Новака – 0 голосів та 0 додаткових балів.

"Цьогоріч відбір був по-справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах.

В результаті Український оскарівський комітет певним чином підтвердив рішення кінокритиків і членів Української кіноакадемії, які вже віддавали "Поганим дорогам" свої призи", – коментує Алік Шпилюк, голова Українського Оскарівського комітету.

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