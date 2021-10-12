Книга року ВВС-2021: оголосили довгі списки літературної премії

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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12 жовтня 2021

ВВС News Україна оприлюднила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", "Книга року ВВС – Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року ВВС-2021".

Про це йдеться на сайті видання.

До довгих списків премії Книга року ВВС-2021 увійшли 39 із понад 134 видань, які брали участь у цьогорічному конкурсі.

У номінацію "Книга року ВВС-2021" до списку потрапили 16 видань:

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),
  • Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),
  • Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),
  • Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),
  • Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),
  • Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),
  • Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),
  • Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),
  • Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),
  • Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),
  • Артем Поспєлов. Тадуш (Книги - XXI),
  • Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),
  • Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),
  • Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс), 
  • Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).
Фото: Depositphotos/Автор: ArturVerkhovetskiy

До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" увійшли 12 видань:

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),
  • Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але... (Віхола),
  • Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),
  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),
  • Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора"),
  • Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),
  • Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),
  • Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),
  • Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),
  • Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).

До номінації "Дитяча Книга року ВВС-2021" увійшли 11 книг:

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),
  • Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),
  • Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),
  • Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),
  • Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),
  • Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),
  • Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),
  • Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).

Членами журі премії цього року були:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія",
  • Вадим Карп'як, телеведучий,
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР,
  • Віталій Чепинога, блогер,
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року. Переможці отримають по 1 тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у 2020 році книгою року обрали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigonа. 

У номінації "Дитяча Книга року ВВС" переможницею стала Уляна Чуба з книгою "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони".

А нагороду в категорії Книга року ВВС – Есеїстика отримала Оксана Забужко за свою "Планету Полин".

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