Книга року ВВС-2021: оголосили довгі списки літературної премії

ВВС News Україна оприлюднила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", "Книга року ВВС – Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року ВВС-2021".
Про це йдеться на сайті видання.
До довгих списків премії Книга року ВВС-2021 увійшли 39 із понад 134 видань, які брали участь у цьогорічному конкурсі.
У номінацію "Книга року ВВС-2021" до списку потрапили 16 видань:
- Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),
- Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),
- Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),
- Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)
- Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),
- Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),
- Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),
- Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),
- Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),
- Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),
- Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),
- Артем Поспєлов. Тадуш (Книги - XXI),
- Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),
- Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),
- Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс),
- Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).
|Фото: Depositphotos/Автор: ArturVerkhovetskiy
До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" увійшли 12 видань:
- Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),
- Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але... (Віхола),
- Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),
- Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),
- Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),
- Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора"),
- Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),
- Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),
- Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),
- Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),
- Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),
- Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).
До номінації "Дитяча Книга року ВВС-2021" увійшли 11 книг:
- Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),
- Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),
- Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),
- Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),
- Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),
- Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),
- Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),
- Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),
- Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),
- Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),
- Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).
Членами журі премії цього року були:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія",
- Вадим Карп'як, телеведучий,
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР,
- Віталій Чепинога, блогер,
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року. Переможці отримають по 1 тисячі фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, у 2020 році книгою року обрали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigonа.
У номінації "Дитяча Книга року ВВС" переможницею стала Уляна Чуба з книгою "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони".
А нагороду в категорії Книга року ВВС – Есеїстика отримала Оксана Забужко за свою "Планету Полин".
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