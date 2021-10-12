Книга року ВВС-2021: оголосили довгі списки літературної премії

ВВС News Україна оприлюднила довгі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", "Книга року ВВС – Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року ВВС-2021".

Про це йдеться на сайті видання.

До довгих списків премії Книга року ВВС-2021 увійшли 39 із понад 134 видань, які брали участь у цьогорічному конкурсі.

Реклама:

У номінацію "Книга року ВВС-2021" до списку потрапили 16 видань:

Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),

Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),

Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),

Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),

Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),

Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),

Артем Поспєлов. Тадуш (Книги - XXI),

Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс),

Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).

Фото: Depositphotos/Автор: ArturVerkhovetskiy

До довгого списку премії "Книга року ВВС-Есеїстика-2021" увійшли 12 видань:

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але... (Віхола),

Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ "Книжкове видавництво Чорна гора"),

Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),

Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).

До номінації "Дитяча Книга року ВВС-2021" увійшли 11 книг:

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),

Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),

Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),

Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).

Членами журі премії цього року були:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія",

Вадим Карп'як, телеведучий,

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР,

Віталій Чепинога, блогер,

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2021 року. Переможці отримають по 1 тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у 2020 році книгою року обрали роман "Юпак" Сергія Сергійовича Saigonа.

У номінації "Дитяча Книга року ВВС" переможницею стала Уляна Чуба з книгою "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони".

А нагороду в категорії Книга року ВВС – Есеїстика отримала Оксана Забужко за свою "Планету Полин".

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.