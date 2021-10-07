Вручили Нобелівську премію з літератури-2021. Кому і за що

Нобелівський комітет визначив лауреата Нобелівської премії 2021 з літератури.

Цього року премію отримав Абдулразак Ґурна "за його безкомпромісне та співчутливе занурення у наслідки колоніалізму та долю біженців у прірві між культурами та континентами".

Письменник народився у Занзібарі, а працював в Англії.

Переможця оголосили 7 жовтня під час конференції.

"Відданість Ґурни правді та його відраза до спрощення вражають.

Він може здатися похмурим і безкомпромісним, але водночас він із великим співчуттям та непохитною прихильністю стежить за долями окремих людей", – йдеться на сайті Нобелівської премії.

Абдулразак Ґурна народився 1948 року у Занзібарі, але був змушений мігрувати до Англії наприкінці 1960-х.

Ґурна почав писати у 21 рік, і хоч суахілі була його першою мовою, англійська стала літературним інструментом.

Письменник розповідав, що в Занзібарі майже не мав доступу до літератури рідною мовою. Він надихався арабською та перською поезією, сурами Корану та особливо англійською літературою від Шекспіра до Найполя.

Письменник опублікував 10 романів: "Пам’ять про виїзд" (Memory of Departure, 1987),

"Шлях пілігримів" (Pilgrims Way, 1988),

"Дотті" (Dottie, 1990),

"Рай" (Paradise, 1994),

"Захоплення мовчанням" (Admiring Silence, 1996),

"Біля моря" (By the Sea, 2001),

"Пустеля" (Desertion, 2005),

"Останній подарунок" (The Last Gift, 2011),

"Серце з гравію" (Gravel Heart, 2017),

"Потойбіччя" (Afterlives, 2020).

Усі вони пронизані темою долі біженців.

Зокрема, його роман "Дотті" оповідає історію про темношкіру жінку з мігрантської сім’ї.

Головна героїня живе у жорстких умовах расистської Англії 1950-х років і почувається так, ніби не має коріння у країні, в якій народилася і виросла.

Тому вона намагається створити свій простір та реконструювати ідентичність за допомогою читання книг та оповідань.

У романах "Захоплення мовчанням" і "Біля моря" автор також фокусується на самовизначенні мігрантів. Зокрема, йдеться про те, що опинившись у прірві між минулим і майбутнім, біженці мовчать.

Вони приховують свою ідентичність не лише для того, аби захиститися від расизму та упереджень, а також щоб уникнути зіткнення між минулим і сьогоденням, яке розчаровує, розповідають у Нобелі.

Література Ґурни стосується його взаємин з рідним краєм, отже пам'ять має надважливе значення для його творчості.

При цьому, у своїй роботі письменник прагне уникнути всюдисущої ностальгії за "незайманою" доколоніальною Африкою.

"Його романи відступають від стереотипних описів і відкривають нам культурно різноманітну Східну Африку, незнайому багатьом в інших частинах світу.

Нескінченне дослідження, зумовлене інтелектуальною пристрастю, присутнє у всіх його книгах, і це помітно зараз, у його "Потойбіччі", як і тоді, коли він почав писати, будучи 21-річним біженцем", – розповідають у Нобелівському комітеті.

4 жовтня у Швеції стартував Нобелівський тиждень. У той же день Нобелівський комітет оголосив переможців у галузі фізіології та медицини.

Премію отримали Девід Джуліус та Ардем Патапутіан "за відкриття рецепторів температури та дотику".

5 жовтня науковці Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман та Джорджіо Паризі отримали премію в галузі фізики за "новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".

6 жовтня Нобелівську премію з хімії отримали Бенджамін Ліст і Девід Макміллан за "розвиток асиметричного органокаталізу".

Лауреата найпрестижнішої премії за сприяння встановленню миру традиційно визначать у столиці Норвегії 8 жовтня.

А 11 жовтня, також в Осло, назвуть переможця в галузі економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, у 2020 році Нобелівську премію з літератури отримала американська поетеса Луїз Глюк "за її ясний поетичний голос, який за допомогою суворої краси робить індивідуальне існування універсальним".

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