Тарантіно продасть сім видалених сцен з “Кримінального чтива” у вигляді NFT

Режисер і сценарист Квентін Тарантіно виставив на NFT- аукціон сім видалених сцен з "Кримінального чтива", оригінальний рукописний сценарій фільму та свій ексклюзивний аудіокоментар.

Фрагменти кінострічки зможуть побачити лише ті, хто придбає їх на аукціоні, повідомляє канал СNBC.

NFT – це цифровий сертифікат, який підтверджує право його власника на володіння оригіналом якогось сучасного витвору мистецтва або об’єкту культури.

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До кожного NFT будуть входити уривки з оригінального рукописного сценарію, а також ексклюзивні коментарі режисера, які розкриють деякі "секрети про фільм та його творця".

"Я радий представити шанувальникам ці ексклюзивні сцени з "Кримінального чтива". Таємна мережа та таємні токени відкривають новий світ об’єднання шанувальників і артистів, і я дуже радий бути його частиною", – каже режисер.

Чи будуть колись доступні ці фрагменти у відкритому доступі, не відомо.

Нагадаємо, фільм "Кримінальне чтиво" отримав "Золоту пальмову гілку", найвищу нагороду в Каннах у 1994 році.

Тарантіно та його співавтор, канадський режисер Роджер Евері, отримали премію "Оскар" за найкращий сценарій у 1995 році.

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