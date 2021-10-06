Що там у кіно: Лауреати Венеції та "Докудейзів", нові стрічки Рідлі Скотта та Веса Андерсона і ще 2 фільми жовтня

Герої фільмів жовтневого кінопрокату втікають від життєвих негараздів з Сирії до Франції, з Німеччини до України, з нашого часу у 1960-і, з далекої війни у рідний край, але всюди на радість глядачеві зустрічають нові скорботи.

Ці стрічки варто подивитися у кінотеатрах у жовтні 2021 року.



З 7 жовтня

"Май далеко, май добре"

режисер Ганна Ярошевич

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У повнометражному дебюті документалістки Ганни Ярошевич, відомої своїми короткометражними роботами, знятими під егідою об'єднання "Вавілон'13", така болюча для сучасної української реальності тема еміграції приймає несподіваний оберт.

У центрі оповіді- молодий німець, що знемагає від нудьги в офісі батьківській компанії. Він вирішує переселитися в Карпати, щоб розводити водяних буйволів.

Цей виразний приклад дауншифтингу можна було б вважати досить підходящим для часів соціальної ізоляції і економічної кризи, якби разом з героєм не поїхала його кохана, яка вирішила, що він може стати гідним главою сімейства для неї і для двох її дітей.

На жаль, після декількох спільних місяців серед мальовничих вершин і лісів, на буйволячій фермі, молода жінка розуміє, що Карпати і буйволи цікавлять її партнера куди більше, ніж вона.

Фільм отримав премію ім. Андрія Матросова, яка вручається організаторами фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA.