Букерівська премія оголосила переможця 2021 року

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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4 листопада 2021

Лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник Деймон Галгут за  художній роман "Обіцянка". 

Переможця оголосили під час офіційної церемонії 3 листопада, повідомляють на сайті премії. 

Деймон Галгут уже тричі був номінований на Букерівську премію та потрапляв до короткого списку премії у 2003 та 2010 роках. 

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Загалом "Обіцянка" – це 9 роман письменника, але перший за останніх 7 років. Він присвячений розкриттю проблеми апартеїду у ПАР. 

 

Автор розповідає, що  ідея твору виникла під час з розмови з другом, який єдиний вижив зі своєї сім'ї.

"Брутальна емоційна правда, потужна історія про розбиту сім’ю і вистраждану землю",схарактеризувати роман на сайті премії.

Деймон Галгут  народився у 1963 році в Преторії, де відбуваються події його роману.

У дитинстві драматургу діагностували лімфому, а свій перший роман він написав у 17 років.

Нині письменник працює над збіркою оповідань.

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Попередньо до короткого списку премії у 2021 увійшло 6 фіналістів. 

Торік перемогу у премії здобув шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман.

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