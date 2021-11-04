Букерівська премія оголосила переможця 2021 року

Лауреатом Букерівської премії у 2021 році став південноафриканський письменник Деймон Галгут за художній роман "Обіцянка".

Переможця оголосили під час офіційної церемонії 3 листопада, повідомляють на сайті премії.

Деймон Галгут уже тричі був номінований на Букерівську премію та потрапляв до короткого списку премії у 2003 та 2010 роках.

Загалом "Обіцянка" – це 9 роман письменника, але перший за останніх 7 років. Він присвячений розкриттю проблеми апартеїду у ПАР.

Автор розповідає, що ідея твору виникла під час з розмови з другом, який єдиний вижив зі своєї сім'ї.

"Брутальна емоційна правда, потужна історія про розбиту сім’ю і вистраждану землю", – схарактеризувати роман на сайті премії.

Деймон Галгут народився у 1963 році в Преторії, де відбуваються події його роману.

У дитинстві драматургу діагностували лімфому, а свій перший роман він написав у 17 років.

Нині письменник працює над збіркою оповідань.

Попередньо до короткого списку премії у 2021 увійшло 6 фіналістів.

Торік перемогу у премії здобув шотландський письменник Дуглас Стюарт за дебютний роман.

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