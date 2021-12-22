Оголосили шорт-ліст претендентів на премію "Оскар-2022"

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-ліст 94-ої премії "Оскар".
Всього фільми будуть номіновані у 10 категоріях.
Вручення кінопремії "Оскар" заплановане на 27 березня 2022 року.
Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив до лонг-ліста кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм", але до шорт-ліста його не внесли.
|Фото: ChepeNicoli/Depositphotos
Найкращий міжнародний фільм
🎬"Сядь за кермо моєї машини", Японія
🎬"Купе номер 6", Фінляндія
🎬"Велика свобода", Австрія
🎬"Лунана: Як у класній кімнаті", Бутан
🎬"Втеча", Данія
🎬"Я створений для тебе", Німеччина
🎬"Агнець", Ісландія
🎬"Герой", Іран
🎬"Рука Бога", Італія
🎬"Вулик", Косово
🎬"Молитви про вкрадених", Мексика
🎬"Найгірша людина у світі", Норвегія
🎬"Катедральна площа", Панама
🎬"Найкращий бос", Іспанія
🎬"Дитячий майданчик", Бельгія
Найкращий документальний фільм
🎞️"Вознесіння"
🎞️"Aттика"
🎞️"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ"
🎞️"Файя Дайї"
🎞️"Перша хвиля"
🎞️"Втеча"
🎞️"На одному подиху"
🎞️"Джулія"
🎞️"Президент"
🎞️"На шляху до зцілення"
🎞️"Рятувальна операція"
🎞️"Просто, як вода"
🎞️"Літо Соула"
🎞️Історія "The Velvet Underground"
🎞️"Текст у вогні"
Найкращий саундтрек
🎤So May We Start? –"Аннетт"
🎤Down To Joy – "Белфаст"
🎤Right Where I Belong –"Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога"
🎤Automatic Woman – "Синці"
🎤Dream Girl – "Попелюшка"
🎤Beyond The Shore – "CODA: У ритмі серця"
🎤The Anonymous Ones –"Дорогий Еван Хансен"
🎤Just Look Up –"Не дивися вгору"
🎤Dos Oruguitas – "Енканто"
🎤Somehow You Do – "Чотири добрі дні"
🎤Guns Go Bang – "Гірка помста"
🎤Be Alive –"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"
🎤No Time To Die – "007: Не час помирати"
🎤Here I Am (Singing My Way Home) –"Повага"
🎤Your Song Saved My Life – "Співай 2"
Найкращі візуальні ефекти
📽️"Чорна вдова"
📽️"Дюна"
📽️"Вічні"
📽️"Головний герой"
📽️"Мисливці за привидами: спадкоємці"
📽️"Годзілла проти Конга"
📽️"Матриця: Воскресіння"
📽️"Не час помирати"
📽️"Шан-Чі та легенда десяти кілець"
📽️"Людина-павук: Немає шляху додому"
Найкращий грим та зачіски
🎭"Поїздка до Америки 2"
🎭"Сірано"
🎭"Дюна"
🎭"Очі Таммі Фей"
🎭"Дім Гуччі"
🎭"Алея жаху"
🎭"Не час помирати"
🎭"Вестсайдська історія"
Найкращий звук
🎧"Белфаст"
🎧"Дюна"
🎧"Минулої ночі у Сохо"
🎧"Матриця: Воскресіння"
🎧"Не час помирати"
🎧"Влада пса"
🎧"Тихе місце 2"
🎧"Людина-павук: Немає шляху додому"
🎧"Тік-так, бум!"
🎧"Вестсайдська історія"
Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)
🎧"Бути Рікардо"
🎧"Кендімен"
🎧"Не дивився вгору"
🎧"Дюна"
🎧"Енканто"
🎧"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"
🎧"Легенда про Зеленого лицаря"
🎧"Гірка помста"
🎧"Король Річард: виховуючи чемпіонок"
🎧"Остання дуель"
🎧"007: Не час помирати"
🎧"Паралельні матері"
🎧"У руках пса"
🎧"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"
🎧"Макбет"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
🔔"Справи мистецтва"
🔔"Учень шамана"
🔔"Погане насіння"
🔔"Бестія"
🔔"Боксбалет"
🔔"Потік додому"
🔔"Мама, ллє дощ"
🔔"Музикант"
🔔"Наму2"
🔔"Тільки дитина"
🔔"Робін Робін"
🔔"Сувенір"
🔔"Крок у річку"
🔔"Ми знову"
🔔"Склоочисник"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
🏉"Бери та біжи"
🏉"Цензор снів"
🏉"Злочинці"
🏉"Відстані"
🏉"Сукня"
🏉"Фрімас"
🏉"Як ті, яких я колись знав"
🏉"Довге прощання"
🏉"У моїх думках"
🏉"Будь ласка, тримайся"
🏉"Стенофонен"
🏉"Tala’vision"
🏉"Під небесами"
🏉"Коли сідає сонце"
🏉"Ти мертва, Хелен"
Найкращий короткометражний документальний фільм
🎥"Орли"
🎥"Виразний"
🎥"Зламаний дім"
🎥"Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки"
🎥"Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера"
🎥"День люті"
🎥"Об’єкт"
🎥"Відведи мене додому"
🎥"Листівки лінчування: "Знак великого дня"
🎥"Королева баскетболу"
🎥"Софі і барон"
🎥"Поглинання"
🎥"Зараження терором"
🎥"Три пісні для Беназір"
🎥"Коли ми були хуліганами"
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