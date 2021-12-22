Оголосили шорт-ліст претендентів на премію "Оскар-2022"

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-ліст 94-ої премії "Оскар".

Всього фільми будуть номіновані у 10 категоріях.

Вручення кінопремії "Оскар" заплановане на 27 березня 2022 року.

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Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив до лонг-ліста кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм", але до шорт-ліста його не внесли.

Фото: ChepeNicoli/Depositphotos

Найкращий міжнародний фільм

🎬"Сядь за кермо моєї машини", Японія

🎬"Купе номер 6", Фінляндія

🎬"Велика свобода", Австрія

🎬"Лунана: Як у класній кімнаті", Бутан

🎬"Втеча", Данія

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🎬"Я створений для тебе", Німеччина

🎬"Агнець", Ісландія

🎬"Герой", Іран

🎬"Рука Бога", Італія

🎬"Вулик", Косово

🎬"Молитви про вкрадених", Мексика

🎬"Найгірша людина у світі", Норвегія

🎬"Катедральна площа", Панама

🎬"Найкращий бос", Іспанія

🎬"Дитячий майданчик", Бельгія

Найкращий документальний фільм

🎞️"Вознесіння"

🎞️"Aттика"

🎞️"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ"

🎞️"Файя Дайї"

🎞️"Перша хвиля"

🎞️"Втеча"

🎞️"На одному подиху"

🎞️"Джулія"

🎞️"Президент"

🎞️"На шляху до зцілення"

🎞️"Рятувальна операція"

🎞️"Просто, як вода"

🎞️"Літо Соула"

🎞️Історія "The Velvet Underground"

🎞️"Текст у вогні"

Найкращий саундтрек

🎤So May We Start? –"Аннетт"

🎤Down To Joy – "Белфаст"

🎤Right Where I Belong –"Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога"

🎤Automatic Woman – "Синці"

🎤Dream Girl – "Попелюшка"