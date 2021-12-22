Оголосили шорт-ліст претендентів на премію "Оскар-2022"

Яна Осадча журналіст
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22 грудня 2021

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-ліст 94-ої премії "Оскар".

Всього фільми будуть номіновані у 10 категоріях.

Вручення кінопремії "Оскар" заплановане на 27 березня 2022 року. 

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив до лонг-ліста кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм", але до шорт-ліста його не внесли. 

 Фото: ChepeNicoli/Depositphotos

Найкращий міжнародний фільм

🎬"Сядь за кермо моєї машини", Японія

🎬"Купе номер 6", Фінляндія

🎬"Велика свобода", Австрія

🎬"Лунана: Як у класній кімнаті", Бутан

🎬"Втеча", Данія

🎬"Я створений для тебе", Німеччина

🎬"Агнець", Ісландія

🎬"Герой", Іран

🎬"Рука Бога", Італія

🎬"Вулик", Косово

🎬"Молитви про вкрадених", Мексика

🎬"Найгірша людина у світі", Норвегія

🎬"Катедральна площа", Панама

🎬"Найкращий бос", Іспанія

🎬"Дитячий майданчик", Бельгія

Найкращий документальний фільм

🎞️"Вознесіння"

🎞️"Aттика"

🎞️"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ"

🎞️"Файя Дайї"

🎞️"Перша хвиля"

🎞️"Втеча"

🎞️"На одному подиху"

🎞️"Джулія"

🎞️"Президент"

🎞️"На шляху до зцілення"

🎞️"Рятувальна операція"

🎞️"Просто, як вода"

🎞️"Літо Соула"

🎞️Історія "The Velvet Underground"

🎞️"Текст у вогні"

Найкращий саундтрек

🎤So May We Start? –"Аннетт"

🎤Down To Joy – "Белфаст"

🎤Right Where I Belong –"Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога"

🎤Automatic Woman – "Синці"

🎤Dream Girl – "Попелюшка"

🎤Beyond The Shore – "CODA: У ритмі серця"

🎤The Anonymous Ones –"Дорогий Еван Хансен"

🎤Just Look Up –"Не дивися вгору"

🎤Dos Oruguitas – "Енканто"

🎤Somehow You Do – "Чотири добрі дні"

🎤Guns Go Bang – "Гірка помста"

🎤Be Alive –"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

🎤No Time To Die – "007: Не час помирати"

🎤Here I Am (Singing My Way Home) –"Повага"

🎤Your Song Saved My Life – "Співай 2"

    Найкращі візуальні ефекти

    📽️"Чорна вдова"

    📽️"Дюна"

    📽️"Вічні"

    📽️"Головний герой"

    📽️"Мисливці за привидами: спадкоємці"

    📽️"Годзілла проти Конга"

    📽️"Матриця: Воскресіння"

    📽️"Не час помирати"

    📽️"Шан-Чі та легенда десяти кілець"

    📽️"Людина-павук: Немає шляху додому"

    Найкращий грим та зачіски

    🎭"Поїздка до Америки 2"

    🎭"Сірано"

    🎭"Дюна"

    🎭"Очі Таммі Фей"

    🎭"Дім Гуччі"

    🎭"Алея жаху"

    🎭"Не час помирати"

    🎭"Вестсайдська історія"

    Найкращий звук

    🎧"Белфаст"

    🎧"Дюна"

     🎧"Минулої ночі у Сохо" 

    🎧"Матриця: Воскресіння" 

    🎧"Не час помирати" 

    🎧"Влада пса"

    🎧"Тихе місце 2"

    🎧"Людина-павук: Немає шляху додому" 

    🎧"Тік-так, бум!" 

    🎧"Вестсайдська історія"

    Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)

    🎧"Бути Рікардо"

    🎧"Кендімен"

    🎧"Не дивився вгору"

    🎧"Дюна"

    🎧"Енканто"

     🎧"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"

    🎧"Легенда про Зеленого лицаря"

    🎧"Гірка помста"

    🎧"Король Річард: виховуючи чемпіонок"

    🎧"Остання дуель"

    🎧"007: Не час помирати"

    🎧"Паралельні матері"

    🎧"У руках пса"

    🎧"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

    🎧"Макбет"

    Найкращий анімаційний короткометражний фільм 

    🔔"Справи мистецтва"

    🔔"Учень шамана" 

    🔔"Погане насіння" 

    🔔"Бестія"

    🔔"Боксбалет" 

    🔔"Потік додому" 

    🔔"Мама, ллє дощ" 

    🔔"Музикант" 

    🔔"Наму2"

    🔔"Тільки дитина"

    🔔"Робін Робін"

    🔔"Сувенір" 

    🔔"Крок у річку" 

    🔔"Ми знову" 

    🔔"Склоочисник"

    Найкращий ігровий короткометражний фільм

    🏉"Бери та біжи"

    🏉"Цензор снів"

    🏉"Злочинці"

    🏉"Відстані"

    🏉"Сукня"

    🏉"Фрімас"

    🏉"Як ті, яких я колись знав"

    🏉"Довге прощання"

    🏉"У моїх думках"

    🏉"Будь ласка, тримайся"

    🏉"Стенофонен"

    🏉"Tala’vision" 

    🏉"Під небесами"

    🏉"Коли сідає сонце"

    🏉"Ти мертва, Хелен"

    Найкращий короткометражний документальний фільм

    🎥"Орли"

    🎥"Виразний"

    🎥"Зламаний дім"

    🎥"Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки"

    🎥"Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера"

    🎥"День люті"

    🎥"Об’єкт"

    🎥"Відведи мене додому"

    🎥"Листівки лінчування: "Знак великого дня"

    🎥"Королева баскетболу"

    🎥"Софі і барон"

    ​🎥"Поглинання"

    🎥"Зараження терором"

    🎥"Три пісні для Беназір"

    🎥"Коли ми були хуліганами"

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