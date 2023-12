Оголосили шорт-ліст претендентів на премію "Оскар-2022"

Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила шорт-ліст 94-ої премії "Оскар".

Всього фільми будуть номіновані у 10 категоріях.

Вручення кінопремії "Оскар" заплановане на 27 березня 2022 року.

Нагадаємо, український фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив до лонг-ліста кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм", але до шорт-ліста його не внесли.

🎬"Сядь за кермо моєї машини", Японія

🎬"Купе номер 6", Фінляндія

🎬"Велика свобода", Австрія

🎬"Лунана: Як у класній кімнаті", Бутан

🎬"Втеча", Данія

🎬"Я створений для тебе", Німеччина

🎬"Агнець", Ісландія

🎬"Герой", Іран

🎬"Рука Бога", Італія

🎬"Вулик", Косово

🎬"Молитви про вкрадених", Мексика

🎬"Найгірша людина у світі", Норвегія

🎬"Катедральна площа", Панама

🎬"Найкращий бос", Іспанія

🎬"Дитячий майданчик", Бельгія

🎞️"Вознесіння"

🎞️"Aттика"

🎞️"Біллі Айліш: Трохи розмитий світ"

🎞️"Файя Дайї"

🎞️"Перша хвиля"

🎞️"Втеча"

🎞️"На одному подиху"

🎞️"Джулія"

🎞️"Президент"

🎞️"На шляху до зцілення"

🎞️"Рятувальна операція"

🎞️"Просто, як вода"

🎞️"Літо Соула"

🎞️Історія "The Velvet Underground"

🎞️"Текст у вогні"

🎤So May We Start? –"Аннетт"

🎤Down To Joy – "Белфаст"

🎤Right Where I Belong –"Брайан Вілсон: Довга обіцяна дорога"

🎤Automatic Woman – "Синці"

🎤Dream Girl – "Попелюшка"

🎤Beyond The Shore – "CODA: У ритмі серця"

🎤The Anonymous Ones –"Дорогий Еван Хансен"

🎤Just Look Up –"Не дивися вгору"

🎤Dos Oruguitas – "Енканто"

🎤Somehow You Do – "Чотири добрі дні"

🎤Guns Go Bang – "Гірка помста"

🎤Be Alive –"Король Річард: Виховуючи чемпіонок"

🎤No Time To Die – "007: Не час помирати"

🎤Here I Am (Singing My Way Home) –"Повага"

🎤Your Song Saved My Life – "Співай 2"

Найкращі візуальні ефекти

📽️"Чорна вдова"

📽️"Дюна"

📽️"Вічні"

📽️"Головний герой"

📽️"Мисливці за привидами: спадкоємці"

📽️"Годзілла проти Конга"

📽️"Матриця: Воскресіння"

📽️"Не час помирати"

📽️"Шан-Чі та легенда десяти кілець"

📽️"Людина-павук: Немає шляху додому"

Найкращий грим та зачіски

🎭"Поїздка до Америки 2"

🎭"Сірано"

🎭"Дюна"

🎭"Очі Таммі Фей"

🎭"Дім Гуччі"

🎭"Алея жаху"

🎭"Не час помирати"

🎭"Вестсайдська історія"

Найкращий звук

🎧"Белфаст"

🎧"Дюна"

🎧"Минулої ночі у Сохо"

🎧"Матриця: Воскресіння"

🎧"Не час помирати"

🎧"Влада пса"

🎧"Тихе місце 2"

🎧"Людина-павук: Немає шляху додому"

🎧"Тік-так, бум!"

🎧"Вестсайдська історія"

Найкраща музика до фільму (оригінальна партитура)

🎧"Бути Рікардо"

🎧"Кендімен"

🎧"Не дивився вгору"

🎧"Дюна"

🎧"Енканто"

🎧"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"

🎧"Легенда про Зеленого лицаря"

🎧"Гірка помста"

🎧"Король Річард: виховуючи чемпіонок"

🎧"Остання дуель"

🎧"007: Не час помирати"

🎧"Паралельні матері"

🎧"У руках пса"

🎧"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

🎧"Макбет"

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

🔔"Справи мистецтва"

🔔"Учень шамана"

🔔"Погане насіння"

🔔"Бестія"

🔔"Боксбалет"

🔔"Потік додому"

🔔"Мама, ллє дощ"

🔔"Музикант"

🔔"Наму2"

🔔"Тільки дитина"

🔔"Робін Робін"

🔔"Сувенір"

🔔"Крок у річку"

🔔"Ми знову"

🔔"Склоочисник"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

🏉"Бери та біжи"

🏉"Цензор снів"

🏉"Злочинці"

🏉"Відстані"

🏉"Сукня"

🏉"Фрімас"

🏉"Як ті, яких я колись знав"

🏉"Довге прощання"

🏉"У моїх думках"

🏉"Будь ласка, тримайся"

🏉"Стенофонен"

🏉"Tala’vision"

🏉"Під небесами"

🏉"Коли сідає сонце"

🏉"Ти мертва, Хелен"

Найкращий короткометражний документальний фільм

🎥"Орли"

🎥"Виразний"

🎥"Зламаний дім"

🎥"Конфіденційний табір: таємні нацисти Америки"

🎥"Закодовано: Приховане кохання Дж. К. Лейендекера"

🎥"День люті"

🎥"Об’єкт"

🎥"Відведи мене додому"

🎥"Листівки лінчування: "Знак великого дня"

🎥"Королева баскетболу"

🎥"Софі і барон"

​🎥"Поглинання"

🎥"Зараження терором"

🎥"Три пісні для Беназір"

🎥"Коли ми були хуліганами"

