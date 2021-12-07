Українська стрічка "Погані дороги" увійшла до лонг-ліста премії "Оскар"

Фільм "Погані дороги" Наталки Ворожбит потрапив до лонг-ліста кінопремії "Оскар" у номінації "Найкращий іноземний фільм".

Список претендентів, у який увішли 93 стрічки, опублікували на сайті премії.

Шорт-ліст "Оскара", у якому залишаться 15 фільмів, оголосять 21 грудня.

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Стрічка Наталії Ворожбит "Погані дороги" складається з п’яти окремих новел про стосунки людей, що понівечені війною.

Сценарій фільму заснований на документальних історіях, які авторка зібрала на Сході України під час роботи над стрічкою "Кіборги".

Прем'єра фільму відбулася восени 2020 року.

Нагадаємо, Оскарівський комітет України висунув фільм "Погані дороги" як кандидата на здобуття на премію "Оскар".

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