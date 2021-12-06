Що там у кіно: "Вестсайдська історія" Спілберга, "Із зав'язаними очима" Дроня, "Хід короля" Шольца і ще 3 фільми грудня

Грудневий репертуар надає глядачам можливість побачити нові кінематографічні прочитання класичних творів та одне із найпримітніших екранних відображень вітчизняної сучасності.

З 2 грудня

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"Хід короля"

режисер Філіп Шольц

Хитрощі, до яких вдаються люди, намагаючись зберегти розум у пекельних колах тюремного ув'язнення та допитів, вигадливі та різноманітні.

Персонаж уславленої "Шахової новели" Стефана Цвейга (останнього художнього твору письменника, який сам не зміг впоратися з переживаннями історичного катаклізму, хоч і перебував на волі), що потрапив у застінки гестапо, знайшов притулок у просторі шахівниці, коротаючи тижні і місяці за розбором партій уславлених гросмейстерів.

Одна з найбільш примітних варіацій наскрізної теми творчості письменника, можливості набуття індивідуальної свободи всупереч зовнішнім обставинам, вперше була адаптована для кіноекрана 1960-го року західнонімецьким режисером Гердом Освальдом.

Нинішня екранізація (однойменна в оригіналі) удостоїлася похвал насамперед за виконання Олівером Мазуччі головної ролі (нещодавно його можна було побачити на українських екранах у блискучій ролі в стрічці Кароліни Лінк "Як Гітлер вкрав рожевого кролика").

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"Мій дідусь – Дід Мороз"

режисер Сергій Шляхтюк

Вітчизняний кінематограф, який останніми роками неодноразово тішив не лише українських, а й зарубіжних синефілів чудовими картинами, досі не міг похвалитися особливими успіхами на ниві сімейного кіно.

Нова спроба українських кінематографістів у цій галузі створена у жанрі новорічної комедії, попередні звернення до якого були не надто вдалими.

Так, вкрай прикрим виявився художній результат останньої з подібних картин – "Пригод святого Миколая" Семена Горова.

Але віритимемо в краще, хоча дебютант Сергій Шляхтюк, як можна припустити по трейлеру стрічки, навряд чи ставив перед собою завдання вийти за межі звичної для українського блакитного екрану естетики.

Фільм розповідає про дев'ятирічного хлопчика, переконаного, що дідусь, який давно не дає про себе знати, є Дідом Морозом власною персоною.

Прагнучи відшукати чарівного старця, герой, одержимий мріями скоріше художника, ніж наївної дитини, вирушає до столиці, де переживає пригоди куди більш невинні, ніж персонажі "Мелодії для шарманки" Кіри Муратової.

З 9 грудня

"Вестсайдська історія"

режисер Стівен Спілберг

"Вестсайдська історія", що вийшла на екрани у 1961-му році, стала однією з найуспішніших модернізованих версій шекспірівських творів.

Її зняв маститий жанровий режисер Роберто Уайз разом з дебютантом у кіно, видатним хореографом Джеромом Роббінсом.

Репутація цього фільму, що отримав десять нагород Американської кіноакадемії і незмінно завойовує симпатії нових поколінь глядачів, така висока, що режисеру, який намірився здійснити його ремейк, потрібно бути саме Стівеном Спілбергом, щоб витівка могла здатися не цілком приреченою.

Певну актуальність цій оповіді про протистояння двох молодіжних банд, "справжніх американців" та вихідців з Пуерто-Ріко, надає ксенофобія, що загострилася у американському суспільстві після злощасного президенства Дональда Трампа.

"Із зав'язаними очима"

режисер Тарас Дронь

Фактичний дебют Тараса Дроня (стрічка "DZIDZIO Перший раз" була знята у співавторстві з Михайлом Хомою, до того була скоріше продюсерським, ніж режисерським проєктом) став одним із найвиразніших творів про людей, для яких мирне існування української столиці, далекої від передової, є ілюзією, не здатною втішити їх у горі втрати близьких і захистити їх від демонів ПТСР.

Головна героїня фільму – боєць змішаних бойових мистецтв (Марина Кошкіна), яка втратила на війні коханого та намагається забутися у відчайдушних тренуваннях.

Випадкове знайомство з молодим чоловіком, привабливим, успішним і таким, що явно не травмований скорботами української сучасності (Олег Шульга), обіцяє допомогти їй вирватися зі звичного оточення, яке намагається замкнути її у переживаннях минулого.

Картина отримала головний приз у конкурсі перших та других робіт Варшавського кінофестивалю та приз ФІПРЕССІ як найкращий повнометражний фільм національного конкурсу Одеського МКФ.

"Чорна скринька"

режисер Ян Гозлан

У 2015-му році французький постановник Ян Гозлан порадував шанувальників трилерів стрічкою "Ідеальний чоловік" про невдачливого письменника Матьє Вассера (П'єр Ніна), який, виявивши безхазяйний рукопис померлого автора, не зміг подолати спокуси видати його за свій.

У новій картині Гозлана П'єр Ніні знову виконує роль Матьє Вассера, проте, з усією очевидністю, це зовсім інший персонаж. Цього разу Вассер – першокласний експерт служби, що займається розслідуванням авіакатастроф. Він завдяки своєму тонкому слуху вважається неперевершеним фахівцем із розшифрування записів чорних ящиків.

Проте, розслідуючи загибель пасажирського літака, яка забрала життя кількох сотень людей, герой не лише наштовхується на незвичайні обставини трагедії, а й зустрічає несподівану протидію з боку керівництва.

Картина отримала призи глядацьких симпатій на двох французьких фестивалях детективного кіно.

"Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

режисер Пабло Ларраїн

Один із найбільш примітних постановників Латинської Америки, чилієць Пабло Ларраїн присвячує свої картини як видатним представникам новітньої політичної історії, так і фігурам, що володіють масовою свідомістю.

Після фільмів, що принесли йому міжнародну популярність про драматичні події національної історії ("Розтин", "Ні", "Неруда"), і досить тепло прийнятої критиками стрічки про найпопулярнішу першу леді США "Джекі", Ларраїн зняв картину про британську принцесу, не менш улюблену – та таку, що викликає не менше суперечок.

Оповідь розгортається у різдвяний уїк-енд 1991-го року, в одному з палаців, що належать Віндзорам.

Діана, яка переживає душевну кризу через погіршення стосунків з чоловіком, всерйоз замислюється про розлучення, раніше немислиме у королівській сім'ї.

Прем'єра фільму відбулася у рамках конкурсної програми Венеційського кінофестивалю. Крістен Стюарт, яка зіграла принцесу Діану, на МКФ у Палм-Спрінгс отримала нагороду за кращу жіночу роль.

Олександр Гусев, кінокритик, спеціально для УП.Життя.

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