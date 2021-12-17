З 2022 року дітям від 1 року щомісяця показуватимуть мультики в кінотеатрах

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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17 грудня 2021

З 13 січня 2022 року кінотеатри однієї з мереж щомісяця показуватимуть мультики для дітей віком від 1 року.

Кінопокази відбудуться в рамках проєкту "Мультики в кіно. Українське для малят", повідомляють у Держкіно.

Для маленьких глядачів відберуть "добрі" українські мультики та створять спеціальні умови для перегляду.

Зокрема, малюкам забезпечать:

  • м’яке світло в залі, яке не згасатиме весь сеанс;
  • тихий звук, що працюватиме на 50% від рівня звичайної потужності;
  • тривалість одного сеансу до 30 хвилин;
  • епізоди з різних мультсеріалів у кожному випуску, щоб діти не занудьгували;
  • розклад сеансів, який оминає час денного сну малюків.
 Фото: Державне агентство України з питань кіно

Мультики будуть показувати двічі на день: об 11:00 та о 17:00.

Усі мультики для дітей створені українськими студіями, а їхні персонажі – повністю українськомовні.

"Сучасні, добрі, повчальні українські мультфільми існують. Вітчизняні кіноексперти об’єднали свої зусилля, аби знайти, зібрати та показати найкращі українські мультики для малят в одному місці та в зручний час...", – повідомили у Держкіно.

 Фото: fizkes/Depositphotos

Наразі показуватимуть такі мультики: 

  • "Хоробрі зайці", 
  • "210 добрих справ", 
  • "Маленьке містечко",
  • "Першосвіт". 

Щомісяця в кінотеатрах стартуватиме нова збірка, яка розвиватиме історію попередніх мультфільмів. 

Квитки можна буде придбати з 1 січня в касах кінотеатрів Multiplex.

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