З 2022 року дітям від 1 року щомісяця показуватимуть мультики в кінотеатрах

З 13 січня 2022 року кінотеатри однієї з мереж щомісяця показуватимуть мультики для дітей віком від 1 року.

Кінопокази відбудуться в рамках проєкту "Мультики в кіно. Українське для малят", повідомляють у Держкіно.

Для маленьких глядачів відберуть "добрі" українські мультики та створять спеціальні умови для перегляду.

Зокрема, малюкам забезпечать:

м’яке світло в залі, яке не згасатиме весь сеанс;

тихий звук, що працюватиме на 50% від рівня звичайної потужності;

тривалість одного сеансу до 30 хвилин ;

; епізоди з різних мультсеріалів у кожному випуску, щоб діти не занудьгували;

розклад сеансів, який оминає час денного сну малюків.



Фото: Державне агентство України з питань кіно

Мультики будуть показувати двічі на день: об 11:00 та о 17:00.

Усі мультики для дітей створені українськими студіями, а їхні персонажі – повністю українськомовні.

"Сучасні, добрі, повчальні українські мультфільми існують. Вітчизняні кіноексперти об’єднали свої зусилля, аби знайти, зібрати та показати найкращі українські мультики для малят в одному місці та в зручний час...", – повідомили у Держкіно.

Фото: fizkes/Depositphotos

Наразі показуватимуть такі мультики:

"Хоробрі зайці",

"210 добрих справ",

"Маленьке містечко",

"Першосвіт".

Щомісяця в кінотеатрах стартуватиме нова збірка, яка розвиватиме історію попередніх мультфільмів.

Квитки можна буде придбати з 1 січня в касах кінотеатрів Multiplex.

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