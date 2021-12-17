З 2022 року дітям від 1 року щомісяця показуватимуть мультики в кінотеатрах

З 13 січня 2022 року кінотеатри однієї з мереж щомісяця показуватимуть мультики для дітей віком від 1 року.
Кінопокази відбудуться в рамках проєкту "Мультики в кіно. Українське для малят", повідомляють у Держкіно.
Для маленьких глядачів відберуть "добрі" українські мультики та створять спеціальні умови для перегляду.
Зокрема, малюкам забезпечать:
- м’яке світло в залі, яке не згасатиме весь сеанс;
- тихий звук, що працюватиме на 50% від рівня звичайної потужності;
- тривалість одного сеансу до 30 хвилин;
- епізоди з різних мультсеріалів у кожному випуску, щоб діти не занудьгували;
- розклад сеансів, який оминає час денного сну малюків.
|Фото: Державне агентство України з питань кіно
Мультики будуть показувати двічі на день: об 11:00 та о 17:00.
Усі мультики для дітей створені українськими студіями, а їхні персонажі – повністю українськомовні.
"Сучасні, добрі, повчальні українські мультфільми існують. Вітчизняні кіноексперти об’єднали свої зусилля, аби знайти, зібрати та показати найкращі українські мультики для малят в одному місці та в зручний час...", – повідомили у Держкіно.
|Фото: fizkes/Depositphotos
Наразі показуватимуть такі мультики:Реклама:
- "Хоробрі зайці",
- "210 добрих справ",
- "Маленьке містечко",
- "Першосвіт".
Щомісяця в кінотеатрах стартуватиме нова збірка, яка розвиватиме історію попередніх мультфільмів.
Квитки можна буде придбати з 1 січня в касах кінотеатрів Multiplex.
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