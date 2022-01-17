В Африці вчені виявили найстарішу "соцмережу", якій понад 50 тис. років

Учені виявили найстарішу в світі "соціальну мережу", яка зародилася приблизно 50 тисяч років тому і простягнулася на тисячі кілометрів по всій Африці.
Повідомлення люди передавали за допомоги намистин, виготовлених з шкаралупи яєць страусів, повідомляє The Guardian.
Німецькі вчені дослідили понад 1,5 тис. таких намистин, які були викопані в більш ніж 30 місцях по всій південній і східній Африці. Ці намистини і досі виготовляють і носять мисливці-збирачі на цьому континенті.
Люди, які виготовляли намистини, обмінювалися ними на величезних відстанях, допомагаючи передавати символічні повідомлення та зміцнювати союзи.
Check out this great Sunday article from @guardian about our— Dr. Yiming Wang (@Yiming_V_Wang) January 16, 2022
Ostrich shell bead study in @Nature @PalaeoJenn @MPI_SHH
Trail of African bling reveals 50,000-year-old social network https://t.co/jsphxCV7cE
"Це все одно, що йти шляхом, прокладеним з хлібних крихт. Намистинки – це підказки, розкидані в часі та просторі, які просто чекають, щоб їх помітили", – каже провідна авторка дослідження Дженніфер Міллер з Інституту науки історії людства Макса Планка в місті Єна.
У дослідженні, опублікованому в журналі Nature, порівнюються намистини, знайдені в 31 місці в південній і східній Африці, що охоплює понад 1800 миль.
Порівнявши діаметри шкаралупи та отворів всередині, і товщину стінок яєчної шкаралупи, вчені дізналися, що близько 50 тис. років тому люди у Східній і Південній Африці почали виготовляти майже однакові намистини.
Проте ці групи та спільноти були розділені величезними відстанями, що свідчить про існування великої соціальної мережі, яка простягається на тисячі миль, з’єднуючи людей у віддалених регіонах.
Намиста з яєчної шкаралупи страуса є одними з найдавніших форм прикрас, знайдених в археологічних записах, хоча вони не були першими у Homo sapiens.
Вчені вважають, що чоловіки і жінки почали мастити себе червонуватим пігментом охри близько 200 тис. років тому, а 75 тис. років тому почали носити намисто.
|Фото: BryonyvdMerwe/Depositphotos
Однак індустрія орнаментів справді розгорнулася приблизно 50 тис. років тому в Африці, коли почали виготовляти перші намистини зі шкаралупи яєць страуса.
Цікаво, що у прикрасах з шкаралупи страуса замість того, щоб покладатися на природний розмір або форму предмета, люди почали формувати шкаралупи безпосередньо і створювати можливості для розвитку варіацій стилю.
Отримані закономірності дали дослідникам шлях, за допомогою якого вони могли простежити культурні зв’язки, хоча незрозуміло, чи йшла між групами торгівля намистинами, і чи обмінювалися люди знаннями про те, як їх виготовляти.
Більшість доказів вказують на останнє.
Утім, перша в світі соцмережа не проіснувала довго.
Близько 33 тис. років тому модель носіння намист різко змінилася: вони зникли з південної Африки, але залишилися в східній.
Дослідники припускають, що у всьому винні кліматичні зміни, які поклали кінець найстарішій соціальній мережі планети – хоча й через 17 тис. років.
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