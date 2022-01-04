На Львівщині археологи знайшли унікальні артефакти часів Римської імперії

У селі Карів на Львівщині знайшли унікальні артефакти, що датуються початком ІІІ ст. н. е.
Зокрема, були знайдені поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблена споруда, призначення якої поки залишається загадкою, повідомляють у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА.
Сенсаційні знахідки часів германських племен були виявлені науковцями спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка.
|Були знайдені поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблена споруда
За словами дослідників, всі ці коштовні предмети часів Римської імперії свідчать про те, що в могилі був похований багатий чоловік.
А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.
|На території села Карів археологи з 2017 щорічно відкопують нові знахідки та артефакти.
"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає.
А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла.
Такі жетони використовували для римських настільних ігор", – розповідає директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.
|В могилі був похований багатий чоловік.
На території села Карів археологи з 2017 щорічно відкопують нові знахідки та артефакти.
Інтерес археологів до населеного пункту виник після того, як місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби.
|Саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е.
Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що у цьому місці знаходиться давній могильник германських племен, яких, як вважалося раніше, на цих теренах не мало би бути.
|Фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає
"Карів як археологічна знахідка – відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі.
Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо.
Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", – коментує керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.
Фото: департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.
Вас також може зацікавити:
Археологи знайшли найдавніший наскельний малюнок тварини. Це свиня. ФОТО
В Києві археологи знайшли вулицю 17-18 століть. ФОТО
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.