На Львівщині археологи знайшли унікальні артефакти часів Римської імперії

У селі Карів на Львівщині знайшли унікальні артефакти, що датуються початком ІІІ ст. н. е.

Зокрема, були знайдені поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблена споруда, призначення якої поки залишається загадкою, повідомляють у департаменті архітектури та містобудування Львівської ОДА.

Сенсаційні знахідки часів германських племен були виявлені науковцями спільної археологічної експедиції краєзнавчого музею у м. Винники та Львівського національного університету ім. І. Франка.

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Були знайдені поховання з обрядовими предметами всередині та заглиблена споруда

За словами дослідників, всі ці коштовні предмети часів Римської імперії свідчать про те, що в могилі був похований багатий чоловік.

А саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е. і відносять до вельбарської культури, яку залишили східногерманські племена готів.

На території села Карів археологи з 2017 щорічно відкопують нові знахідки та артефакти.

"В похованні, крім людських решток, археологи знайшли фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає.

А також: уламки рогового тришарового гребеня, бронзову застібку (фібулу), частини дерев'яної скриньки, оббитої бронзовими пластинками з декоративними цвяшками і половинку жетона з білого пастового скла.

Такі жетони використовували для римських настільних ігор", – розповідає директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько.

В могилі був похований багатий чоловік.

На території села Карів археологи з 2017 щорічно відкопують нові знахідки та артефакти.

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Інтерес археологів до населеного пункту виник після того, як місцеві краєзнавці випадково знайшли тут давній меч та інші металеві вироби.

Саму знахідку датують початком ІІІ ст. н. е.

Розпочавши роботи, археологи зрозуміли, що у цьому місці знаходиться давній могильник германських племен, яких, як вважалося раніше, на цих теренах не мало би бути.

Фрагменти двох скляних кубків, аналогів яким в Україні немає

"Карів як археологічна знахідка – відкриття століття. І не тільки для України: бронзовий казан з атташами у вигляді чоловічих фігур, який ми віднайшли давніше, є третьою такою знахідкою у світі.

Крім того, могильник свідчить, що на цих територіях проживали люди, про існування яких на українських теренах досі було невідомо.

Припускаємо, що це група людей із Середнього Дунаю, які оселилися тут у результаті надзвичайних обставин, а саме через так звані Маркоманські війни 166-180 років", – коментує керівник розкопок, кандидат історичних наук Ярослав Онищук.

Фото: департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА.

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