Ви все чули? "Старі фотографії" від MONATIK, українізований Noize MC та інші українські пісні грудня-2021 (+плейлист за рік)

Проводжаємо музичний 2021-й та зустрічаємо 2022-й під всюдисущий реп, кавери на "Скрябіна" та теплі пісні до зимових свят.

А наприкінці матеріалу вас чекає плейлист найкращих треків від українських музикантів за весь рік.

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Alina Pash – Мотанка

На початку 2021-го Паш випустила великий альбом "розМова", а під кінець підігнала свіжий ЕР "НОРОВ". Саундпродюсером релізу став електронний музикант Pahatam, який раніше співпрацював з Іваном Дорном.

У пісні "Мотанка" співачка знову поєднує українські народні мотиви із сучасним аренбі-звучанням. Концентрація русинського діалекту в тексті зашкалює, тому лірик-відео на трек вам у допомогу.

The Hardkiss – Сестра

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Гурт екранізував пісню з цьогорічного альбому "Жива і не залізна". Вийшов короткометражний бойовик у стилі фільмів Джона Ву.

alyona alyona – 20 Тонн

У новому лаконічному треці реперка розповідає про вагу публічності. Він є частиною LAVA – ліричного міні-альбому Альони Савраненко, що вийшов у грудні.

MONATIK – Старі фотографії

Якби Кузьма Скрябін написав свій хіт сьогодні, він напевно звучав би так, як у виконанні Діми Монатіка.

Кавер MONATIK на "Старі фотографії" увійде до саундтреку фільму "Я, "Побєда" і Берлін" за мотивами книги Андрія Кузьменка. Реліз стрічки запланований на весну 2022-го.

Без Обмежень – Мовчати

Ще одна пісня із саундтреку до майбутнього фільму про Кузьму. "Без Обмежень" відійшли від меланхолійного настрою оригіналу і перетворили "Мовчати" на бадьорий альтернатив-рок.

Noize MC – Вуду

Російський чи то репер, чи то рокер повернувся із альбомом "Выход в город". У ньому він зненацька заспівав українською!

"Вуду" – це міркування Івана Алєксєєва про конфлікт, що триває між його та нашою країнами.





KALUSH feat. Tember Blanche – Калуські вечорниці

Репери хайпанули на українському TikTok-хіті від молодого інді-дуету Tember Blanche, про який ми писали минулого місяця. До вірусного приспіву вони дописали власні куплети.





Kalush Orchestra – Shtomber Womber

А ще у грудні KALUSH презентували цікавий сайд-проект. Kalush Orchestra – це повноцінний бенд із живими музикантами, що поєднуватиме реп із українською автентикою.

Паліндром – Двір

До написання цієї пісні Степана Бурбана підштовхнули протести у Білорусі та поліцейське свавілля в Україні.

А присвячена вона Дані Дідику – 15-річному харків’янину, який загинув у 2015-му під час Маршу Єдності від рук проросійських терористів.

OTOY – КІСТКИ

Грудневий трек і кліп від репера лейблу Bitanga Blood зачіпає тему реабілітації колишніх ув’язнених. Головний герой відео хоче жити повноцінним життям, але суспільство не залишає йому іншого вибору, ніж знову взятися за старе…

Пісня "КІСТКИ" увійде до повноформатного дебютника OTOY, що отримає назву "ТЕМНА" та вийде в 2022-му.

Стас Корольов – RAGE

Стас Корольов випустив пластиліновий кліп на найлютішу пісню з альбому О_х. Його сюжет нагадає кіноманам про супергеройський блокбастер "Веном".

Анімацію для RAGE створив дядько Стаса, що працює під ніком koroliov275z.

Freel feat. FO SHO – Кролики

Український андеграундний репер замахнувся на хіт для соцмереж про…залежність від соцмереж. Для цього він залучився підтримкою від тріо афроукраїнок.

Dakooka – Заклинання

Чернівчанка Катерина Єрьоменко згадала про своє коріння і знову заспівала українською. З пісні "Заклинання" вийшов романтичний євроденс.

Ukiez – Вона прийшла

Раніше художник Іван Семесюк очолював музичну формацію "Пирятин", а телеведучий та відеоблогер Богдан Буткевич співав та грав у гурті SWEETLO. Нещодавно обидва об’єдналися у спільному проекті – Ukiez (раніше так називали українських емігрантів у США).

У пісні "Вона прийшла" музиканти перетворили вірш Василя Симоненка на колоритне американське кантрі. Трек став частиною Twin Styx – дебютного альбому Ukiez, що побачив світ цього місяця.

Postman – Добрий поліцейський (Не існує)

Автор-виконавець Костянтин Почтар закінчив рік міні-альбомом "Змінилось багато. Змінилось нічого".

Перша композиція з нього – рок-балада з присмаком психоделіки. Її назва говорить сама за себе.

KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво (Акустика)

Цю зворушливу різдвяну пісню Марина Круть випустила ще минулоріч. А у 2021-му переграла її на бандурі спеціально до зимових свят.

Відео на оновлену композицію знімали у Карпатах, на горищі закинутої гуцульської хатини.

Найкращі українські пісні-2021

За традицією наприкінці року ми зібрали найцікавіші композиції наших музикантів за 2021-й в окремому плейлисті. Вмикайте та зустрічайте зимові свята із гарною українською музикою!

Пилип Пухарєв, спеціально для УП. Життя

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