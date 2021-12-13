Ви все чули? Cпіваючий Жадан, кавер на "Океан Ельзи" від Дорна, "Червона рута" на сучасний лад та інші українські пісні листопада

Ця музика увірвалась у ефіри у листопаді 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Минулий листопад в українській музиці можна наректи місяцем Жадана і спорту.

Літератор і музикант завалив слухачів новим і різноманітним матеріалом, а його колеги по сцені знімали у кліпах атлеток та фехтувальників.

Також не обійшлося без несподіваних камбеків та головного шлягера української естради у сучасному звучанні.

JAMALA – Потайки

Після розриву з продюсером Ігорем Тарнопольським українська поп-діва повернулася з трьома новими піснями. У них Джамала, як і раніше, продовжує експериментувати зі звучанням.

Саундпродюсером максі-синглу "Потайки" виступив електронний музикант Koloah.

Бумбокс – Імперії впадуть

Гурт відійшов від ліричних інтонацій і знову вгатив потужним рок-саундом.

У кліпі на "Імперії впадуть" знялися Влада Харькова та Володимир Станкевич – олімпійські чемпіони України з фехтування.

Жадан і Собаки – Вафлі Артек / Фейки / Ріка

У листопаді гурт Сергія Жадана пробило аж на три нові сингли.

"Вафлі Артек" – хмільний ска-панк, який викликає дежавю із творчістю російського гурту "Ленинград".

"Фейки" – протестний трек про боротьбу з інформаційною пропагандою. Це офіційний саундтрек до першої антифейкової конференції Fake X.

"Ріка" – лірична композиція, що розкриває вокальні можливості Жадана. Відео на неї зняв відомий кліпмейкер Віктор Придувалов у рамках проєкту "Натхнення Сходу".

ФОКСТРОТИ (Жадан/Гуржи) – Кларнети

Цього місяця невтомний літератор і музиканти також відзначився у проекті Юрія Гуржи – українсько-німецького діджея та лідера гурту Rotfront.

"ФОКСТРОТИ" – це вірші українських поетів "Розстріляного Відродження", покладені на психоделічне диско. У треках можна почути архівні записи із голосами самих авторів.

"Кларнети" за мотивами хрестоматійного твору Павла Тичини цілком тягне на танцювальний хіт.

Антитіла – Стань

Тарас Тополя та музиканти пригадали, як грати ліричний поп-рок у стилі гурту One Republic.

Головну роль у кліпі на пісню "Стань" виконала українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.

Це вже третій сингл "Антитіл" з майбутнього альбому, що вийде на початку 2022-го.

Іван Дорн – тебе нема сьогодні

Дорн знайшов новий привід заспівати українською. Колись він закаверив "Танець пінгвіна" "Скрябіна", а нині переосмислив "Сьогодні" – пісню "Океану Ельзи" з альбому "Модель" (2001).

За основу співак взяв оригінальний текст із куплетів Святослава Вакарчука, а приспів дописав сам.

ROXOLANA x KAZKA – Не своя

На початку листопада KAZKA презентували третій студійний альбом – Svit. Серед 12 нових композицій до нього увійшов дует із молодою інді-поп-співачкою ROXOLANA на вірші Михайля Семенка.

У кліпі на пісню "Не своя" від Мітті Місюри ROXOLANA та Олександра Заріцька брутально мстяться своїм бойфрендам за зраду.

Крихітка – Па па (Remix)

Саша Кольцова продовжує реанімувати свій гурт. У листопаді "Крихітка" випустили збірку старих хітів у нових та незвичних аранжування.

Її відкриває трек "Па па", який музиканти перетворили на розкішну босанову.

Skofka – Не бий собаку

Новоспечений артист лейблу ENKO виступає проти жорстокості над тваринами. Кліп на пісню репер зняв у притулку для собак "Сіріус".

KARNA – Добрий вечір!

Франківські рокери присвятили нову пісню українській інтелігенції ХХ століття.

У моторошному кліпі на композицію можна побачити вівтар із фото її найвидатніших представників – Леся Курбаса, Михайла Коцюбинського, Михайла Драгоманова, Соломії Крушельницької, Ольги Кобилянської та інших.

У "Добрий вечір!" KARNA обережно відходять від фольклорної естетики і повертаються до ню-металу в дусі Linkin Park, з якого і починали творчість.

Sasha Boole – Плющ

Минулого місяця автор-виконавець із Чернівців презентував "Плющ" – свій дебютний роман у жанрі "постапокаліптичного вестерну".

Буль не був би музикантом, якби не записав до нього саундтрек. Кліп на пісню одночасно став буктрейлером до книжки.

Voin Oruwu – Sounds Of Chornobyl

Проєкт "Звуки Чорнобиля" запустив другий сезон із підзаголовком "Випромінення".

Його відкрило відео виступу електронного музиканта Voin Oruwu на фоні кадрів із зони відчуження.

Рома Майк – Світло мого дня

Рома Майк – перспективний український репер, що у листопаді розродився дебютним альбомом.

"Світло мого дня" – один із найромантичніших (і найкоротших) треків релізу. Ностальгійний кліп на нього навіює теплі спогади про літо.

Птах Соловей – Моє ім’я

"Птах Соловей" – новий проєкт режисера та музиканта Олександра Шкрабака, а також гітариста Олександра Атамася (екс-"ТаРута", Shy).

Дебютний сингл музикантів присвячений цінності родини та дому. Він увійде до майбутнього альбому гурту.

Panivalkova – Осінь довга

Вже не існуюче жіноче інді-тріо раптово нагадало про себе новою-старою піснею у живому звучання. Натяк на реюніон?

"Осінь довга" – обробка української народної пісні про жінку, що втратила чоловіка на війні. Panivalkova ввели її в сучасний контекст подій на Донбасі.

Tember Blanche – Вечорниці

Раніше вокалістка Олександра Ганапольська та гітарист Влад Лагода були вуличними музикантами, а нещодавно організували повноцінний дует.

Пісня "Вечорниці" стала першим хітом Tember Blanche і завірусилася в TikTok.

Вона увійшла до дебютного альбому гурту, що отримав назву "Тут немає нікого, окрім нас" і побачив світ минулого місяця.

Люсі & Koloah – Червона рута 2021

В рамках інтерактивної виставки "Квітка надії" інді-співачка інтерпретувала безсмертний хіт Володимира Івасюка на сучасний лад. У цьому їй допоміг електронний музикант Koloah, який у листопаді також відзначився співпрацею із Джамалою.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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