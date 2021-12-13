Ви все чули? Cпіваючий Жадан, кавер на "Океан Ельзи" від Дорна, "Червона рута" на сучасний лад та інші українські пісні листопада

Ця музика увірвалась у ефіри у листопаді 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.
Минулий листопад в українській музиці можна наректи місяцем Жадана і спорту.
Літератор і музикант завалив слухачів новим і різноманітним матеріалом, а його колеги по сцені знімали у кліпах атлеток та фехтувальників.
Також не обійшлося без несподіваних камбеків та головного шлягера української естради у сучасному звучанні.
JAMALA – Потайки
Після розриву з продюсером Ігорем Тарнопольським українська поп-діва повернулася з трьома новими піснями. У них Джамала, як і раніше, продовжує експериментувати зі звучанням.
Саундпродюсером максі-синглу "Потайки" виступив електронний музикант Koloah.
Бумбокс – Імперії впадуть
Гурт відійшов від ліричних інтонацій і знову вгатив потужним рок-саундом.
У кліпі на "Імперії впадуть" знялися Влада Харькова та Володимир Станкевич – олімпійські чемпіони України з фехтування.
Жадан і Собаки – Вафлі Артек / Фейки / Ріка
У листопаді гурт Сергія Жадана пробило аж на три нові сингли.
"Вафлі Артек" – хмільний ска-панк, який викликає дежавю із творчістю російського гурту "Ленинград".
"Фейки" – протестний трек про боротьбу з інформаційною пропагандою. Це офіційний саундтрек до першої антифейкової конференції Fake X.
"Ріка" – лірична композиція, що розкриває вокальні можливості Жадана. Відео на неї зняв відомий кліпмейкер Віктор Придувалов у рамках проєкту "Натхнення Сходу".
ФОКСТРОТИ (Жадан/Гуржи) – Кларнети
Цього місяця невтомний літератор і музиканти також відзначився у проекті Юрія Гуржи – українсько-німецького діджея та лідера гурту Rotfront.
"ФОКСТРОТИ" – це вірші українських поетів "Розстріляного Відродження", покладені на психоделічне диско. У треках можна почути архівні записи із голосами самих авторів.
"Кларнети" за мотивами хрестоматійного твору Павла Тичини цілком тягне на танцювальний хіт.
Антитіла – Стань
Тарас Тополя та музиканти пригадали, як грати ліричний поп-рок у стилі гурту One Republic.
Головну роль у кліпі на пісню "Стань" виконала українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
Це вже третій сингл "Антитіл" з майбутнього альбому, що вийде на початку 2022-го.
Іван Дорн – тебе нема сьогодні
Дорн знайшов новий привід заспівати українською. Колись він закаверив "Танець пінгвіна" "Скрябіна", а нині переосмислив "Сьогодні" – пісню "Океану Ельзи" з альбому "Модель" (2001).
За основу співак взяв оригінальний текст із куплетів Святослава Вакарчука, а приспів дописав сам.
ROXOLANA x KAZKA – Не своя
На початку листопада KAZKA презентували третій студійний альбом – Svit. Серед 12 нових композицій до нього увійшов дует із молодою інді-поп-співачкою ROXOLANA на вірші Михайля Семенка.
У кліпі на пісню "Не своя" від Мітті Місюри ROXOLANA та Олександра Заріцька брутально мстяться своїм бойфрендам за зраду.
Крихітка – Па па (Remix)
Саша Кольцова продовжує реанімувати свій гурт. У листопаді "Крихітка" випустили збірку старих хітів у нових та незвичних аранжування.
Її відкриває трек "Па па", який музиканти перетворили на розкішну босанову.
Skofka – Не бий собаку
Новоспечений артист лейблу ENKO виступає проти жорстокості над тваринами. Кліп на пісню репер зняв у притулку для собак "Сіріус".
KARNA – Добрий вечір!
Франківські рокери присвятили нову пісню українській інтелігенції ХХ століття.
У моторошному кліпі на композицію можна побачити вівтар із фото її найвидатніших представників – Леся Курбаса, Михайла Коцюбинського, Михайла Драгоманова, Соломії Крушельницької, Ольги Кобилянської та інших.
У "Добрий вечір!" KARNA обережно відходять від фольклорної естетики і повертаються до ню-металу в дусі Linkin Park, з якого і починали творчість.
Sasha Boole – Плющ
Минулого місяця автор-виконавець із Чернівців презентував "Плющ" – свій дебютний роман у жанрі "постапокаліптичного вестерну".
Буль не був би музикантом, якби не записав до нього саундтрек. Кліп на пісню одночасно став буктрейлером до книжки.
Voin Oruwu – Sounds Of Chornobyl
Проєкт "Звуки Чорнобиля" запустив другий сезон із підзаголовком "Випромінення".
Його відкрило відео виступу електронного музиканта Voin Oruwu на фоні кадрів із зони відчуження.
Рома Майк – Світло мого дня
Рома Майк – перспективний український репер, що у листопаді розродився дебютним альбомом.
"Світло мого дня" – один із найромантичніших (і найкоротших) треків релізу. Ностальгійний кліп на нього навіює теплі спогади про літо.
Птах Соловей – Моє ім’я
"Птах Соловей" – новий проєкт режисера та музиканта Олександра Шкрабака, а також гітариста Олександра Атамася (екс-"ТаРута", Shy).
Дебютний сингл музикантів присвячений цінності родини та дому. Він увійде до майбутнього альбому гурту.
Panivalkova – Осінь довга
Вже не існуюче жіноче інді-тріо раптово нагадало про себе новою-старою піснею у живому звучання. Натяк на реюніон?
"Осінь довга" – обробка української народної пісні про жінку, що втратила чоловіка на війні. Panivalkova ввели її в сучасний контекст подій на Донбасі.
Tember Blanche – Вечорниці
Раніше вокалістка Олександра Ганапольська та гітарист Влад Лагода були вуличними музикантами, а нещодавно організували повноцінний дует.
Пісня "Вечорниці" стала першим хітом Tember Blanche і завірусилася в TikTok.
Вона увійшла до дебютного альбому гурту, що отримав назву "Тут немає нікого, окрім нас" і побачив світ минулого місяця.
Люсі & Koloah – Червона рута 2021
В рамках інтерактивної виставки "Квітка надії" інді-співачка інтерпретувала безсмертний хіт Володимира Івасюка на сучасний лад. У цьому їй допоміг електронний музикант Koloah, який у листопаді також відзначився співпрацею із Джамалою.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
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