Мінкульт просить не поширювати інформацію про картини Примаченко, які могли вціліти після атаки ворога

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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28 лютого 2022

На Київщині росіяни спалили Іванківський історико-краєзнавчий музей, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко. 

Згодом у соцмережах почали поширювати інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.

Однак Міністерство культури та інформаційної політики просить утриматися від поширення інформації про те, як саме люди захищають музей.

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"Міністерство культури та інформаційної політики звертається до журналістів та активістів: будь ласка, утримайтеся від поширення інформації про наявні способи захисту, вжиті музеями або місцевими мешканцями, місце перебування або переміщення музейних колекцій під час війни", – заявило відомство у коментарі "УП. Життя".

 

Наразі селище Іванків досі захоплене окупантами.

Тому публікація або передавання таких даних неперевіреним людям наражає на небезпеку і жителів містечка, і музейні експонати.

Водночас у Мінкульті додали, що розуміють цінність робіт Марії Примаченко і докладуть всіх зусиль для "порятунку культурних цінностей та сприяння громаді Іванкова у відновленні музею".

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