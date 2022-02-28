Мінкульт просить не поширювати інформацію про картини Примаченко, які могли вціліти після атаки ворога

На Київщині росіяни спалили Іванківський історико-краєзнавчий музей, який містив близько 20 творів художниці Марії Примаченко.

Згодом у соцмережах почали поширювати інформацію, що деякі картини вдалося врятувати.

Однак Міністерство культури та інформаційної політики просить утриматися від поширення інформації про те, як саме люди захищають музей.

"Міністерство культури та інформаційної політики звертається до журналістів та активістів: будь ласка, утримайтеся від поширення інформації про наявні способи захисту, вжиті музеями або місцевими мешканцями, місце перебування або переміщення музейних колекцій під час війни", – заявило відомство у коментарі "УП. Життя".

Наразі селище Іванків досі захоплене окупантами.

Тому публікація або передавання таких даних неперевіреним людям наражає на небезпеку і жителів містечка, і музейні експонати.

Водночас у Мінкульті додали, що розуміють цінність робіт Марії Примаченко і докладуть всіх зусиль для "порятунку культурних цінностей та сприяння громаді Іванкова у відновленні музею".

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