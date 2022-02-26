Українська кіноакадемія закликає бойкотувати російський кінематограф

Члени Української кіноакадемії закликають бойкотувати твори російського кінематографа.

Зокрема, культурні діячі закликають Раду Європи виключити РФ з європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва, повідомили у пресслужбі кіноакадемії.

"У час, коли світові держави впроваджують проти РФ економічні та політичні санкції, ця країна продовжує свою активну діяльність у культурному полі.

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Результатом цієї діяльності є не лише поширення пропагандистських меседжів і викривлених фактів. Це також сприяє підвищенню серед населення країн з усього світу лояльності до російської культури – культури держави-агресора, яка розв’язала безпідставну й неспровоковану війну в центрі Європи.

Навіть сама присутність російських фільмів у програмі світових кінофестивалів створює ілюзію причетності Росії до цінностей цивілізованого світу", – наголошують в кіноакадемії.

Культурні діячі закликають Раду Європи виключити РФ з європейського фонду підтримки спільного кіновиробництва, повідомили у пресслужбі кіноакадемії

Тому культурні діячі закликають:

Раду Європи – виключити Російську Федерацію з Eurimages та з числа країн-учасників Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво

фестивалі – не допускати в конкурсні та позаконкурсні програми фільми, вироблені Російською Федерацією, або в копродукції з нею.

Міжнародну федерацію асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) – позбавити акредитації FIAPF Московський міжнародний кінофестиваль.

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продюсерів – припинити будь-який бізнес з суб’єктами підприємницької діяльності РФ, не передавати права інтелектуальної власності на будь-які фільми на територію Росії та розірвати з ними усі контракти.

дистриб’юторів – звернути увагу, що за контрактами, які укладаються на територію РФ, фільми нелегально розповсюджуються і на юридичну територію України, а саме: на тимчасово окуповані території Криму та ОРЛО.

Європейську асоціацію аудіовізуальних виробників (CEPI) та Європейську асоціацію комерційних фільм продюсерів (CFP-E) – закликати членів асоціації припинити будь-яку співпрацю з виробниками аудіовізуальної продукції, що підтримують агресію проти України.

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