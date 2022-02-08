Ви все чули? Жадан із кавером на Гадюкіних, Потап "по-київськи" та інші українські пісні січня-2022

Ця музика увірвалась у ефіри у січні 2022 року. Така добірка виходить щомісяця.
Українські артисти традиційно довго відходять від зимових канікул, тому навали свіжих треків від них у січні ніхто не чекає.
Зате навколо національного відбору на "Євробачення" киплять пристрасті.
Океан Ельзи – Весна
Гійом Аполлінер, Поль Верлен, Артюр Рембо – французькі поети, що згадуються в новій пісні "ОЕ". А в кліпі на неї іграшковий сніговик шукає свою любов.
Те, що музиканти називають "новим звучанням", британський гурт Jamiroquai грає ще від початку 90-х.
alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), ONUKA, Артем Пивоваров – Твій день
Різношерстна компанія актуальних українських артистів записала саундтрек до комедії "Найкращі вихідні". Її події розгортаються під час фестивалю Atlas Weekend.
Саундпродюсеру пісні, Євгену Філатову (The Maneken), вдалося змішати в одному котлі поп-музику, рок, хіп-хоп і фольктроніку.
ПТП – Київ
Потап присвятив сентиментальний трек рідному місту. Він увійшов до минулорічного альбому репера, що отримав назву "Без рекламы".
У відео можна помилуватися краєвидами зимової столиці з висоти пташиного польоту.
Люсі, Koloah – Гірлянда
Не ведіться на назву: ця пісня зовсім не про Новий рік, а про екологію. Присвячується всім, хто страждає на постсвяткову депресію.
Жадан і Собаки feat. Брати Гадюкіни – Наркомани на городі
Харківські музиканти переспівали старенький хіт львівських рок-класиків. А самі "Гади" їм ще й підіграли.
Приємний бонус до пісні: міні-інтерв’ю Жадана із авторами "Наркоманів…".
Нацвідбір на "Євробачення"-2022: пісні фіналістів
cхідзахід – Затишно
У цьогорічний нацвідбір увірвуться одразу два проекти під патронатом Юрія Бардаша. І поки слухачі чекають на конкурсну пісню від Wellboy, продюсер презентує новий дует.
"східзахід" – це Сергій та Наталка. Хлопець запропонував дівчині грати разом після того, як побачив в інтернеті відео, де вона співає на весіллі.
Атмосфера домашнього тепла та відгомін бардівської музики – головні козирі пісні "Затишно".
CLOUDLESS – All Be Alright
Гурт повертається на нацвідбір із симпатичним денс-роком у стилі Franz Ferdinand. Пісня All Be Alright присвячена "боротьбі з внутрішніми демонами".
Michael Soul – Demons
Ще один трек на ту ж вічнозелену тему. Раніше співак брав участь у нацвідборах на "Євробачення" від Білорусі, а також у місцевих версіях шоу "Голос країни" та "Х-Фактор".
ROXOLANA – Girlzzzz
Нещодавно співачка записала дует із KAZKA та пробує свої сили на нацвідборі із авторською піснею. На мелодію Girlzzzz дівчину надихнула народна пісня "Летіла зозуля".
LAUD – Head Under Water
Влад Каращук мав взяти участь у нацвідборі втретє. Однак за кілька днів після оголошення фіналістів організатори повідомили, що демо-версія його конкурсної пісні була оприлюднена в інтернеті ще в 2018-му.
Це протирічить правилам "Євробачення", відтак LAUD дискваліфікували з конкурсу. Його місце у списку посів співак BARLEBEN.
Head Under Water – лірична балада, що увійшла до DUAL – минулорічного альбому Каращука.
Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя
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