Ви все чули? Жадан із кавером на Гадюкіних, Потап "по-київськи" та інші українські пісні січня-2022

Ця музика увірвалась у ефіри у січні 2022 року. Така добірка виходить щомісяця.

Українські артисти традиційно довго відходять від зимових канікул, тому навали свіжих треків від них у січні ніхто не чекає.

Зате навколо національного відбору на "Євробачення" киплять пристрасті.





Океан Ельзи – Весна

Гійом Аполлінер, Поль Верлен, Артюр Рембо – французькі поети, що згадуються в новій пісні "ОЕ". А в кліпі на неї іграшковий сніговик шукає свою любов.

Те, що музиканти називають "новим звучанням", британський гурт Jamiroquai грає ще від початку 90-х.

alyona alyona, Юлія Саніна (The HARDKISS), ONUKA, Артем Пивоваров – Твій день

Різношерстна компанія актуальних українських артистів записала саундтрек до комедії "Найкращі вихідні". Її події розгортаються під час фестивалю Atlas Weekend.

Саундпродюсеру пісні, Євгену Філатову (The Maneken), вдалося змішати в одному котлі поп-музику, рок, хіп-хоп і фольктроніку.

ПТП – Київ

Потап присвятив сентиментальний трек рідному місту. Він увійшов до минулорічного альбому репера, що отримав назву "Без рекламы".

У відео можна помилуватися краєвидами зимової столиці з висоти пташиного польоту.

Люсі, Koloah – Гірлянда

Не ведіться на назву: ця пісня зовсім не про Новий рік, а про екологію. Присвячується всім, хто страждає на постсвяткову депресію.

Жадан і Собаки feat. Брати Гадюкіни – Наркомани на городі

Харківські музиканти переспівали старенький хіт львівських рок-класиків. А самі "Гади" їм ще й підіграли.

Приємний бонус до пісні: міні-інтерв’ю Жадана із авторами "Наркоманів…".

Нацвідбір на "Євробачення"-2022: пісні фіналістів





cхідзахід – Затишно

У цьогорічний нацвідбір увірвуться одразу два проекти під патронатом Юрія Бардаша. І поки слухачі чекають на конкурсну пісню від Wellboy, продюсер презентує новий дует.

"східзахід" – це Сергій та Наталка. Хлопець запропонував дівчині грати разом після того, як побачив в інтернеті відео, де вона співає на весіллі.

Атмосфера домашнього тепла та відгомін бардівської музики – головні козирі пісні "Затишно".

CLOUDLESS – All Be Alright

Гурт повертається на нацвідбір із симпатичним денс-роком у стилі Franz Ferdinand. Пісня All Be Alright присвячена "боротьбі з внутрішніми демонами".





Michael Soul – Demons

Ще один трек на ту ж вічнозелену тему. Раніше співак брав участь у нацвідборах на "Євробачення" від Білорусі, а також у місцевих версіях шоу "Голос країни" та "Х-Фактор".

ROXOLANA – Girlzzzz

Нещодавно співачка записала дует із KAZKA та пробує свої сили на нацвідборі із авторською піснею. На мелодію Girlzzzz дівчину надихнула народна пісня "Летіла зозуля".

LAUD – Head Under Water

Влад Каращук мав взяти участь у нацвідборі втретє. Однак за кілька днів після оголошення фіналістів організатори повідомили, що демо-версія його конкурсної пісні була оприлюднена в інтернеті ще в 2018-му.

Це протирічить правилам "Євробачення", відтак LAUD дискваліфікували з конкурсу. Його місце у списку посів співак BARLEBEN.

Head Under Water – лірична балада, що увійшла до DUAL – минулорічного альбому Каращука.

Пилип Пухарєв, спеціально для УП.Життя

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