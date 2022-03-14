Вкрали навіть старовинний унітаз: окупанти розграбували музей-заповідник на Запоріжжі

Христина Головко журналістка
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14 березня 2022

У Василівському районі Запорізької області російські окупанти пограбували замок "Садибу Попова". 

Про це повідомила директорка заповідника Ганна Головко у Facebook. 

"Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки. Оргтехніку розбито і розтоптано. Виламано всі двері, побито вікна. Знищено все, що траплялось на шляху", – розповідає директорка.

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Перед грабунком окупанти обстріляли заклад культури з артилерії.

 Садиба до обстрілу. Фото: Олександр Мальон

Фото знищеної садиби також опублікував у Facebook  директор Департамент культури та інформаційної політики ЗОДА Влад Мороко. 

 Садиба після обстрілу. Фото: Анна Головко

Очільник додав, що російські військові вкрали мармуровий унітаз часів графів Попових.

"Вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом, хтось із нащадків крадіїв, "повернув" артефакт до музею! І от знову, новітні загарбники, крадуть злощасний унітаз",  – пише Мороко.

 Мармуровий унітаз часів графів Попових. Архівне фото

Садибу Попова збудували у 1894 році,  вона є пам’яткою архітектури XIX ст. До війни тут функціонував історико-архітектурний музей-заповідник.

Раніше окупанти спалили музей в Іванкові, Київської області, у якому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Примаченко.

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