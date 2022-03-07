Мінкульт закликає ЄС розширити санкції проти Росії у культурній та інформаційній сферах

Вікторія Андрєєва
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7 березня 2022

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав Європейський Союз розширити санкції проти Росії у культурній та інформаційній сферах.

Із відповідною промовою Ткаченко виступив на зустрічі міністрів культури ЄС. 

"Сподіваюся, що Європа доведе, що вона залишається вірною своїм фундаментальним цінностям. І введе ряд санкцій проти російської культури деструктивізму.

Зокрема, обмежить вплив російських змі, заблокувавши їх в Європі, припинить партнерства з російськими компаніями та виключить росію із міжнародних культурно-мистецьких заходів як учасника чи організатора, припинить співпрацю із російськими артистами", – сказав міністр.

Олександр Ткаченко під час зустрічі з міністрами культури ЄС

Ключові вимоги до ЄС, які назвав Ткаченко:

  • виключити канали російської пропаганди з європейських платформ;
  • негайного застосувати санкції до всіх каналів пропаганди держави-агресора;
  • припинити всі рекламні виплати на користь російських компаній;
  • розірвати рекламну співпрацю компаній Європейського Союзу з російськими пропагандистськими ресурсами та пов’язаними особами;
  • підтримати трансляцію українського об’єднаного телеканалу "#UAразом";
  • розширити культурні санкції.

"Хоча культура може не здаватися безпосереднім пріоритетом, коли цивільне населення гине через ракетні удари, вона залишається одним із глобальних деморалізуючих факторів для росіян", – заявив Ткаченко. 

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