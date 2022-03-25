В Україні запустили перший NFT-музей війни, щоб фіксувати злочини РФ та перераховувати кошти на гуманітарні потреби.
Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів.
Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців", – пише відомство.
Відвідати віртуальний музей можна за цим посиланням.
|Фото: Держспецзв'язку
Усі твори представлені у цифровому вигляді як NFT-токени, які можуть придбати всі охочі.
Кошти з продажу колекції перерахують на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби українців.
У першій частині NFT-колекції будуть твори українських художників.
Згодом до музею увійдуть твори художників зі всього світу, відібрані світовими дизайнерами та митцями.
"Весь світ має знати про воєнні злочини рф проти України", – наголошують у Держспецзв’язку.
Проєкт запустило Міністерство цифрової трансформації спільно з українською блокчейн-спільнотою.
Нагадаємо, в Україні також запустили проєкт Mom, i see war, щоб зібрати дитячі малюнки про війну.
З них зроблять маніфест-колаж і продадуть на NFT-аукціоні, а кошти пожертвують дітям, які постраждали від війни.
Вас також може зацікавити:
Війна очима дітей: в Україні збирають дитячі малюнки для NFT-аукціону
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.