В Україні запустили перший NFT-музей війни

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 березня 2022

В Україні запустили перший NFT-музей війни, щоб фіксувати злочини РФ та перераховувати кошти на гуманітарні потреби. 

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

"У NFT-музеї поєднується блокчейн-технологія, мистецтво та фіксація історичних фактів. 

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Він допоможе поширити правду про російські воєнні злочини щодо українців", – пише відомство.

Відвідати віртуальний музей можна за цим посиланням.

 Фото: Держспецзв'язку

Усі твори представлені у цифровому вигляді як NFT-токени, які можуть придбати всі охочі. 

Кошти з продажу колекції перерахують на офіційний Ethereum-гаманець для Мінцифри на гуманітарні потреби українців.

У першій частині NFT-колекції будуть твори українських художників. 

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Згодом до музею увійдуть твори художників зі всього світу, відібрані світовими дизайнерами та митцями. 

"Весь світ має знати про воєнні злочини рф проти України", – наголошують у Держспецзв’язку.

Проєкт запустило Міністерство цифрової трансформації спільно з українською блокчейн-спільнотою.

Нагадаємо, в Україні також запустили проєкт Mom, i see war, щоб зібрати дитячі малюнки про війну.

З них зроблять маніфест-колаж і продадуть на NFT-аукціоні, а кошти пожертвують дітям, які постраждали від війни.  

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