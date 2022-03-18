Війна очима дітей: в Україні збирають дитячі малюнки для NFT-аукціону

В Україні запустили проєкт Mom, i see war ("Мамо, я бачу війну"), щоб зібрати дитячі малюнки про війну.
З цих ілюстрацій планують зробити маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні.
Про ініціативу розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики.
"Війна та мир в Україні на малюнках дітей стануть основою для найбільшого у світі маніфест-колажу, який назавжди залишиться в цифровій мережі за допомогою технології NFT", – кажуть автори ідеї.
|Фото: МКІП
|Фото: МКІП
|Ксенія, 14 років, м.Хмельницький. Фото: Mom, i see war
Після аукціону виручені кошти передадуть у фонд допомоги дітям, які постраждали від війни.
|Маргарита, 13 років, м. Козятин. Фото: Mom, i see war
|Марія, 13 років, м. Золочів. Фото: Mom, i see war
Ініціатори проєкту вже отримали понад 4 тисячі дитячих малюнків та продовжують збір.
|Марія, 7 років, м. Буча. Фото: Mom, i see war
|Даніель, 8 років, м. Вінниця. Фото: Mom, i see war
|Альона, 12 років, м. Ромни. Фото: Mom, i see war
Як долучитися до проєкту?
✅ Батькам потрібно сфотографувати тематичний малюнок дитини та надіслати його:
- через гугл-форму українською мовою;
- через гугл-форму англійською мовою;
- або через Telegram чат-бот.
✅ Потрібно вказати ім’я дитини, вік, місто та, за бажанням, коментар до малюнка.
Нагадаємо, "Українська правда" також збирає дитячі малюнки про війну.
Їх потрібно надсилати на пошту peaceofartua@gmail.com.
За бажанням можна вказувати вік, ім’я дитини та звідки ви.
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