Війна очима дітей: в Україні збирають дитячі малюнки для NFT-аукціону

В Україні запустили проєкт Mom, i see war ("Мамо, я бачу війну"), щоб зібрати дитячі малюнки про війну.

З цих ілюстрацій планують зробити маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні.

Про ініціативу розповіли у Міністерстві культури та інформаційної політики.

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"Війна та мир в Україні на малюнках дітей стануть основою для найбільшого у світі маніфест-колажу, який назавжди залишиться в цифровій мережі за допомогою технології NFT", – кажуть автори ідеї.

Фото: МКІП

Фото: МКІП

Після аукціону виручені кошти передадуть у фонд допомоги дітям, які постраждали від війни.

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Ініціатори проєкту вже отримали понад 4 тисячі дитячих малюнків та продовжують збір.

Як долучитися до проєкту?

✅ Батькам потрібно сфотографувати тематичний малюнок дитини та надіслати його:

✅ Потрібно вказати ім’я дитини, вік, місто та, за бажанням, коментар до малюнка.

Нагадаємо, "Українська правда" також збирає дитячі малюнки про війну.

Їх потрібно надсилати на пошту peaceofartua@gmail.com.

За бажанням можна вказувати вік, ім’я дитини та звідки ви.

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