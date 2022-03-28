"Оскар 2022": кіноакадемія визначила найкращий фільм року

Художній фільм "CODA: У ритмі серця" режисерки Сіан Гідер став лауреатом найпрестижнішої кінопремії "Оскар-2022".

Він переміг у номінації "Найкращий фільм", повідомляє Американська академія кіномистецтва у Twitter.

Також Сіан Гідер отримала "Оскара" за найкращий адаптований сценарій.

"Створення цього фільму дійсно змінило моє життя – і як мисткині, і як людини.

Я хочу подякувати спільноті нечуючих і CODA (дітям нечуючих батьків – ред.) за те, що стали моїми наставниками", – сказала Гідер під час церемонії.

Фільм "CODA: У ритмі серця"

Абревіатура CODA (Child of Deaf Adults) розшифровується як "діти нечуючих батьків" – саме про таку сім’ю йдеться у стрічці.

Фільм оповідає історію 17-річної дівчини Рубі з маленького містечка у Массачусетсі.

Її батьки та брат – не чують, тому дівчина виконує роль сурдоперекладача.

Також вона допомагає їм із сімейним риболовним бізнесом, але мріє зовсім про інше.

Доєднавшись до шкільного хору, Рубі відкриває в собі мрію про музику.

Роль головної героїні у стрічці виконала Емілія Джонс, а ще у фільмі знялись Марлі Матлін, Трой Коцур, Еухеніо Дербес, Фердія Волш-Піло та інші актори.

Один з них, Трой Коцур, також став лауреатом цьогорічної премії "Оскар".

Він отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.

Нагадаємо, Американська кіноакадемія визначила переможців "Оскара" у 24 номінаціях.

Зокрема, найкращою акторкою стала Джессіка Честейн ("Очі Таммі Фей"), а найкращим актором – Вілл Сміт ("Король Річард").

Найбільше нагород отримав фільм "Дюна": він переміг одразу в 6 номінаціях.

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