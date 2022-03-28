Переможці "Оскар – 2022": тріумф "Дюни", "Короля Річарда" та інші нагороди

У ніч з 27 на 28 березня відбулася 94-а церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар", де визначили найкращі фільми 2022 року.

Премія пройшла у звичному форматі в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі.

Цьогоріч у шоу знову залучили ведучих – акторок Емі Шумер, Ванду Сайкс і Реджину Голл.

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Номінанти боролися за статуетку у 24 категоріях. Перші нагороди переможцям у восьми номінаціях організатори премії вручили напередодні прямої трансляції церемонії.

Рекордсменом за кількістю номінацій став вестерн Netflix "У руках пса" – 12, "Дюну" номінували 10 разів, "Вестсайдську історію" та "Белфаст" – 7, а картину "Король Річард" – 6.

Цього року церемонія нагородження проходить у 32-ий день повномасштабної війни в Україні проти РФ.

Чимало зірок раніше висловилися на підтримку українському народу. Зокрема Леонардо ДіКапріо на своїй сторінці у соцмережі закликав допомагати жертвам війни, Бенедикт Камбербетч розгорнув прапор України на сцені кінофестивалю, а Олівія Колман організувала збір коштів на допомогу.

Інші знаменитості також підтримали Україну на церемонії гільдії акторів.

Крім того, одна із ведучих "Оскару-2022", Емі Шумер запропонувала залучити до церемонії президента України Володимира Зеленського.

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Наразі невідомо, як організатори відреагували на цю пропозицію. Президент на церемонії на виступав.

Раніше голлівудський актор і режисер Шон Пенн закликав бойкотувати шоу і пообіцяв знищити свою нагороду, якщо виступ Зеленського не схвалять.

Які зірки підтримали Україну на під час премії "Оскар 2022", читайте на Таблоїді.

Найкращий фільм

Художня стрічка режисерки Сіан Хедер "CODA: У ритмі серця" отримала "Оскар" у номінації "Найкращий фільм".

Героїня – дівчинка на ім’я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі разом з батьками та братом. Її рідні – глухонімі. Рубі мріє стати співачкою, однак не може полишити родину, в якій вона – сурдоперекладачка.

Стрічка є адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року "Сімейство Бел’є".

Цього року за перемогу у номінації "Найкращий фільм" загалом змагалися 10 кінострічок, серед яких: "Белфаст", "Не дивіться вгору", "Сядь за кермо моєї машини", "Дюна", "Король Річард", "Диво-парк", "Алея жахів", "У руках пса" та "Вестсайдська історія".

Найкраща чоловіча роль

Перемогу у номінації здобув Вілл Сміт за головну роль у спортивній драмі "Король Річард".

Надихаюча кінострічка режисера Рейнальдо Маркуса Гріна розповідає про непохитну віру батька у своїх доньок. Спортивна драма зображує не лише складний шлях Серени та Вінус Вільямс у світі великого тенісу, але й атмосферу в родині, завдяки якій дівчатам вдалося подолати негаразди і досягти успіху.

Вілл Сміт зіграв роль дещо егоцентричного, однак впевненого у правильності обраних життєвих орієнтирів батька родини Річарда Вільямса. Саме йому відводиться ключова роль у вихованні доньок-чемпіонок.

Сюжет кінострічки заснований на реальних подіях.

Найкраща жіноча роль

Джессіка Честейн отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Очі Таммі Фей" (The Eyes of Tammy Faye).

Біографічна кінострічка заснована на однойменному документальному фільмі Фентона Бейлі та Ренді Барбато.

В основі сюжету – суперечлива історія телеєвангелістів Таммі Фей Беккер і Джима Беккера, яких грають Джесіка Честейн та Ендрю Гарфілд.

З 1976 по 1987 рік вони разом вели християнську телепередачу. Їхня діяльність перетворилася на потужну імперію із заробляння грошей, однак потерпіла крах після низки секс-скандалів, фінансових махінацій та дій суперників.

The Eyes of Tammy Faye

Найкращий міжнародний повнометражний фільм

У номінації перемогла стрічка "Сядь за кермо моєї машини" (Drive my car), сповістили у Twitter кіноакадемії. Режисер – Рюсуке Хамагуті. Фільм – екранізація оповідання Харукі Муракамі.

Головний герой – театральний режисер та актор Юсуке (Хідэтосі Нісідзіма), який втрачає дружину.

Щоб упоратися з горем, він погоджується на постановку вистави "Дядя Ваня" А.П. Чехова у рамках театрального фестивалю. Там він зближується зі своєю особистою водійкою Місакі (Тока Міура). З дівчиною його ріднить почуття самотності та відчайдушні пошуки виходу з нього.

Найкращий повнометражний документальний фільм

Переможцем у номінації стала стрічка "Літо соула" (Summer od soul). Нагороду за роботу над фільмом отримали Амір-Халіб Томпсон, Девід Дінерштейн, Роберт Фіволент та Джозеф Патель.

Режисер стрічки – музикант Ахмір Томпсон (Questlove) з гурту "The Roots". У фільмі він зобразив історію легендарного музичного фестивалю, який тривав у Гарлемі в 1969 році і був присвячений афроамериканській культурі. Ця подія була не менш легендарною, ніж "Вудсток", зокрема через те, що там виступали такі зірки як Стіві Уандер, Ніна Сімон, Махалія Джексон та інші.

Найкраща чоловіча роль другого плану

"Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "CODA: У ритмі серця" отримав Трой Коцур (Troy Kotsur).

Фото: The Academy у Twitter

Найкраща жіноча роль другого плану

"Оскару" за найкраще зіграну жіночу роль другого плану у "Вестсайдській історії" удостоєна Аріана ДеБос.

Найкращий дизайн костюмів

Кіноакадемія нагородила Дженні Біван "Оскаром" за найкращий дизайн костімів, що були представлені у стрічці "Круелла" (Cruella).

Режисером американського кримінально-комедійного фільму є Крейг Гіллеспі. Сценаристи – Дана Фокс і Тоні Макнамарі. Кінострічку присвятили персонажу Круеллі Де Віль з роману Доді Сміт "101 далматинець".

За сюжетом, неймовірно обдарована шахрайка на ім'я Естелла вирішує зробити собі ім'я у світі моди. Двоє кишенькових злодіїв, які стали сім'єю для дівчини після втрати матері, цінують пристрасть Естелли до пригод та всіляко допомагають, намагаючись разом з нею завоювати собі місце під сонцем на вулицях британської столиці.

Найкращий оригінальний сценарій

Нагороду кінопремії "Оскар" отримав Кеннет Брана за сценарій до фільму "Белфаст".

У центрі сюжету – життя сім'ї ольстерських протестантів робітничого класу очима дев'ятирічного хлопця Бадді. Події відбуваються у Белфасті (Північна Ірландія) в період конфлікту, який в реальності тривав понад 3 десятиліття. Драму високо оцінили критики – зокрема, крім "Оскара" вона здобула 6 номінацій премії Британської академії кіно.

Найкращий адаптований сценарій

Нагороду у цій номінації отримала режисерка стрічки "CODA: У ритмі серця" Сіан Гідер.

Під час церемонії переможниця сказала, що зйомки цього фільму змінили її життя "як мисткині, і як людини".

Sian Heder

Найкраща оригінальна пісня

Нагороду отримали співачка Біллі Айліш (Billie Eilish) та виконавець Фіннеас О’Коннелл (Finneas O'Connell) за пісню No Time To Die для 25-го фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

Найкраща музика до фільму

"Оскар" у номінації "Найкращий оригінальний музичний супровід" отримав фільм "Дюна" (Dune), знятий за мотивами одного із найвідоміших науково-фантастичних романів XX століття. Автор – Френк Герберт.

У романі піднімаються багато політичних, екологічних та інших важливих проблем. Письменнику вдалося створити повноцінний фантастичний світ і схрестити його з філософським романом.

Дія у фільмі відбувається у галактиці далекого майбутнього під владою міжзоряної імперії, де феодальні сімейства володіють цілими планетами. "Дюна" розповідає історію молодого аристократа на ім'я Пол Атрейдес, чия сім'я отримує в управління планету Арракіс.

Найкращий короткометражний документальний фільм

Нагороду отримала стрічка "Королева баскетболу" (The Queen of Basketball).

Документальний фільм оповідає історію про Люсі Гарріс – американську баскетболістку, яка здобула славу у 1970-х роках. Вона була не лише чемпіонкою, а й першою жінкою, яку офіційно зарахували до Національної баскетбольної асоціації. Стрічку про легендарну спортсменку зняв режисер Бен Праудфут.

The Queen of Basketball

Найкращий монтаж фільму

У цій номінації переможцем також обрали стрічку "Дюна" (Dune). Монтажером фільму є Джо Волкер.

Joe Walker

Найкраща режисерська робота

У номінації перемогу здобула кінорежисерка Джейн Кемпіон за роботу над однойменною екранізацією роману Томаса Сэвіджа "У руках пса".

Драматичний фільм розповідає про братів Філа та Джорджа, які володіють великим ранчо Монтани. Зі спільного у них – тільки бізнес. Якось Джордж одружується з вдовою Роуз, у якої є син-підліток, а Філ ніяк не може цього винести.

Найкращий макіяж і зачіска

"Оскар" отримала стрічка "Очі Таммі Фей" (The Eyes of Tammy Faye).

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

Альберто Міельго та Лео Санчес отримали Оскар за короткометражний анімаційний фільм "Склоочисник" (The Windshield Wiper).

Сюжет обертається довкола одного питання: що таке любов?

The Windshield Wiper

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Нагороду у цій номінації отримала стрічка "Довге прощання" (The Long Goodbye).

Цю короткометражну стрічку на 12 хвилин зрежисував Анейл Карія. Головну роль виконав Різ Ахмед, а також у фільмі знімалися Хуссина Раджа, Судха Брухар та інші. У центрі сюжету – сім’я головного героя, які проживають звичайний день на фоні маршу, що лунає з телевізора. Однак, потім марш оживає – незнайомці замість екрану вриваються у дім.

Кадр з фільму "Довге прощання" (The Long Goodbye)

Найкраща операторська робота

Була у стрічці "Дюна". Кіноакадемія нагородила "Оскаром" австралійського кінооператора Ґреґа Фрейзера.

Greig Fraser

Найкращі візуальні ефекти

У цій номінації кіноакадемія також вирішила нагородити стрічку "Дюна" (Dune).

Dune

Найкращий анімаційний фільм

"Оскар" у цій номінації отримав комп'ютерно-анімаційний музичний фентезі фільм "Енканто" (Encanto) студії Disney, знятий режисерами Байроном Говардом и Джаредом Бушем.

"Я дуже пишаюся тим, що була частиною фільму, який ставить прекрасних різноманітних персонажів у самісінький центр, і люди по всьому світу впізнають у них себе", – сказала продюсерка стрічки Іветт Меріно Флорес під час церемонії.

Продюсером "Енканто" також був Кларк Спенсер.

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