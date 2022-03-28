"Всі живі, всі здорові": український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл у Харкові

Український письменник Сергій Жадан потрапив під обстріл окупантів у Харкові.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Письменник та волонтери, разом з якими він розвозив допомогу мирним мешканцям та військовим, не постраждали.

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"Трішки попали під обстріл. Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все", – написав він.

Сергій Жадан навіть встиг купити бензопилу та передати її на потреби військових

Жадан також описав, як реагують на обстріли харків'яни, які вже більше місяця живуть під ворожим вогнем.

"Мужики йдуть вулицею, ліниво попиваючи пивце (де лише взяли?))), навіть не озираються на вибухи, хоча впало зовсім поруч", – ділиться враженнями літератор.

Нагадаємо, у Харкові російські окупанти зруйнували 1177 багатоквартирних житлових будинків.

Раніше Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс" , який наразі служить в патрульній поліції, отримав поранення.

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