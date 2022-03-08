Гурт "Жадан і Собаки" попрощався з піснею, що критикує Зеленського

Український гурт "Жадан і Собаки" видалив зі свого офіційного YouTube-каналу пісню під назвою "Вова", де лунала критика у бік президента України Володимира Зеленського.

Представники гурту пояснили своє рішення тим, що зараз вони всіляко підтримують гаранта.

"Друзі, Жадан і Собаки офіційно прощаються з піснею про Вову, прибираємо її з нашого каналу на YouTube і висловлюємо всіляку підтримку Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському.

Працюємо на перемогу. А про наступні вибори поговоримо потім", – кажуть представники гурту.

Palinchak/Depositphotos

Жартівливо-глузливий трек вийшов восени 2020 року, у ній критикується чинний президент Володимир Зеленський.

Ось декілька рядків із пісні:

Бувай ми здорова, моя чорноброва,

Вова купує квиток до Ростова!

Вчора ще була у нас священна корова,

А нині Вова пензлює до Ростова!

І її все ще можна послухати на SoundCloud:

Вочевидь, учасники гурту змінили своє ставлення до президента на тлі того, що в Україні розпочалася повномасштабна війна з Росією.

Зазначимо, згідно з всеукраїнським опитуванням групи "Рейтинг" від 1 березня діяльність Зеленського у воєнний час підтримують 93% українців.

Раніше українські письменники, митці, артисти художники та науковці в умовах війни також звернулися до світових лідерів із закликом до миру.

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