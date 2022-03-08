Гурт "Жадан і Собаки" попрощався з піснею, що критикує Зеленського

Український гурт "Жадан і Собаки" видалив зі свого офіційного YouTube-каналу пісню під назвою "Вова", де лунала критика у бік президента України Володимира Зеленського.
Представники гурту пояснили своє рішення тим, що зараз вони всіляко підтримують гаранта.
"Друзі, Жадан і Собаки офіційно прощаються з піснею про Вову, прибираємо її з нашого каналу на YouTube і висловлюємо всіляку підтримку Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському.
Працюємо на перемогу. А про наступні вибори поговоримо потім", – кажуть представники гурту.
|Palinchak/Depositphotos
Жартівливо-глузливий трек вийшов восени 2020 року, у ній критикується чинний президент Володимир Зеленський.
Ось декілька рядків із пісні:
Бувай ми здорова, моя чорноброва,
Вова купує квиток до Ростова!
Вчора ще була у нас священна корова,
А нині Вова пензлює до Ростова!
І її все ще можна послухати на SoundCloud:
Вочевидь, учасники гурту змінили своє ставлення до президента на тлі того, що в Україні розпочалася повномасштабна війна з Росією.
Зазначимо, згідно з всеукраїнським опитуванням групи "Рейтинг" від 1 березня діяльність Зеленського у воєнний час підтримують 93% українців.
Раніше українські письменники, митці, артисти художники та науковці в умовах війни також звернулися до світових лідерів із закликом до миру.
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