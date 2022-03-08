Гурт "Жадан і Собаки" попрощався з піснею, що критикує Зеленського

Діана Кречетова
38219
8 березня 2022

Український гурт "Жадан і Собаки" видалив зі свого офіційного YouTube-каналу пісню під назвою "Вова", де лунала критика у бік президента України Володимира Зеленського.

Представники гурту пояснили своє рішення тим, що зараз вони всіляко підтримують гаранта.

"Друзі, Жадан і Собаки офіційно прощаються з піснею про Вову, прибираємо її з нашого каналу на YouTube і висловлюємо всіляку підтримку Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському.

Працюємо на перемогу. А про наступні вибори поговоримо потім", – кажуть представники гурту.

Palinchak/Depositphotos

Жартівливо-глузливий трек вийшов восени 2020 року, у ній критикується чинний президент Володимир Зеленський.

Ось декілька рядків із пісні:

Бувай ми здорова, моя чорноброва,

Вова купує квиток до Ростова!

Вчора ще була у нас священна корова,

А нині Вова пензлює до Ростова!

І її все ще можна послухати на SoundCloud:

Вочевидь, учасники гурту змінили своє ставлення до президента на тлі того, що в Україні розпочалася повномасштабна війна з Росією.

Зазначимо, згідно з всеукраїнським опитуванням групи "Рейтинг" від 1 березня діяльність Зеленського у воєнний час підтримують 93% українців.

Раніше українські письменники, митці, артисти художники та науковці в умовах війни також звернулися до світових лідерів із закликом до миру.

Вас також може зацікавити:

Линів, Бінош, Хржановський: митці засудили РФ і висунули 10 вимог до світової спільноти

Українська кіноакадемія закликає бойкотувати російський кінематограф

Кінг, ​​Гейман, Барклі: відомі письменники хочуть розірвати контракти з Росією

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак