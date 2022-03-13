Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Комітет літературознавчих наук польської академії наук висунув письменника і музиканта Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури.

Про це повідомили у зверненні на сайті комітету.

"На нашу думку, Жадан, один із найкращих поетів України та видатний прозаїк, перекладений та нагороджений у всьому світі, є письменником Нобелівського рівня.

Його голос як поета протягом багатьох років залишається особливо важливим для українців. Вільна Україна здебільшого говорить та думає словами Жадана, та уважно слухає. Сьогодні поет перебуває у своєму Харкові. І він бореться", – йдеться у заяві комітету.

Фото: Facebook-сторінка гурту "Жадан і Собаки"

Комітет засудив напад Росії на Україну та назвав вторгнення "воєнним кошмаром, влаштованим Кремлем".

"Надія підказує нам, що українці врешті-решт відіб'ють агресію. Нехай це відбудеться якнайшвидше", – пишуть на сайті Польської академії наук.

Водночас важко оцінити, чи рішення Комітету не буде тільки символічним жестом, зазначає польський портал Booklips, присвячений літературі.

"Якби Шведська академія вирішила розглянути кандидатуру українського письменника і нагородила його, бо була б змушена порушити правила надсилання заявок – як відомо, заявки приймаються до 31 січня", – пише Booklips.

Комітет закликає створити в Польщі простір для науковців і викладачів, аби вони могли продовжувати діяльність, навіть якщо Росія візьме під контроль територію України. Аби надіслати свої ідеї комітету літературознавчих наук, пишіть на wszechnica.ua@gmail.com.

Книги Жадана перекладені 16 мовами, зокрема польською. Він є лауреатом премій імені Василя Стуса, "Angelus", Дерека Волкотта та інших.

Нагадаємо, у 2021 році нобелівським лауреатом з літератури став письменник Абдулразак Гурна.

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