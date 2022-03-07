Мультики без інтернету та аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
14372
7 березня 2022

Казки для діток, мультики та книги можуть стати ефективними помічниками батьків в умовах повітряної тривоги чи блекауту.

Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків. Також через відключення світла у багатьох будинках зникає зв’язок та інтернет.

На каналі Верховної Ради опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.

Реклама:

Дитячі книги 

  Фото: JuraJarema/Depositphotos
  • Видавництво Ранок безкоштовно надає книги, зокрема дитячі казки українською в електронному форматі.
  • Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіокниг та електронних книжок у мобільному додатку.

Аудіоказки для дітей

Мультики для немовлят та дітей

  • На YouTube-каналі "З любов'ю до дітей – Дитячі пісні" є мультики для немовлят, пізнавальні казки та пісні для дітей.
  • А на YouTube-каналі "Казкарик" публікують короткі мультики для дітей українською мовою.

Навчання

  • Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.

Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.

Читайте також: 20 YouTube-каналів для дітей: україномовні розвиваючі відео. ДОБІРКА


Реклама:


Реклама:
 1629
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2725
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20293
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій