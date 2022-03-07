Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків.
У Верховній Раді опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.
Книги онлайн
- Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі.
- Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок у мобільному додатку.
|Фото: JuraJarema/Depositphotos
Аудіоказки і мультики
- У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які можна завантажити і слухати без зв’язку.
- "Аудіоказки" – це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету.
- MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.
Навчання
- Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.
Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.
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