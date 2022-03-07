Мультики без інтернету та аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?

Казки для діток, мультики та книги можуть стати ефективними помічниками батьків в умовах повітряної тривоги чи блекауту.

Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків. Також через відключення світла у багатьох будинках зникає зв’язок та інтернет.

На каналі Верховної Ради опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.

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Дитячі книги

Фото: JuraJarema/Depositphotos

Видавництво Ранок безкоштовно надає книги, зокрема дитячі казки українською в електронному форматі.

безкоштовно надає книги, зокрема дитячі казки українською в електронному форматі. Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіокниг та електронних книжок у мобільному додатку.

Аудіоказки для дітей

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити пізнавальні аудіоказки для дітей, які можна слухати без зв’язку та інтернету.

можна завантажити пізнавальні аудіоказки для дітей, які можна слухати без зв’язку та інтернету. "Аудіоказки" – це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету.

– це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету. MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.

відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок. Автори проєкту для дітей "Дерево казок" також запустили канал з аудіоказками та вікторинами про казки у Telegram.

Мультики для немовлят та дітей

На YouTube-каналі " З любов'ю до дітей – Дитячі пісні " є мультики для немовлят, пізнавальні казки та пісні для дітей.

є мультики для немовлят, пізнавальні казки та пісні для дітей. А на YouTube-каналі "Казкарик" публікують короткі мультики для дітей українською мовою.

Навчання

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.

Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.