Казки для діток, мультики та книги можуть стати ефективними помічниками батьків в умовах повітряної тривоги чи блекауту.
Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків. Також через відключення світла у багатьох будинках зникає зв’язок та інтернет.
На каналі Верховної Ради опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.
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Дитячі книги
|Фото: JuraJarema/Depositphotos
- Видавництво Ранок безкоштовно надає книги, зокрема дитячі казки українською в електронному форматі.
- Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіокниг та електронних книжок у мобільному додатку.
Аудіоказки для дітей
- У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити пізнавальні аудіоказки для дітей, які можна слухати без зв’язку та інтернету.
- "Аудіоказки" – це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету.
- MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.
- Автори проєкту для дітей "Дерево казок" також запустили канал з аудіоказками та вікторинами про казки у Telegram.
Мультики для немовлят та дітей
- На YouTube-каналі "З любов'ю до дітей – Дитячі пісні" є мультики для немовлят, пізнавальні казки та пісні для дітей.
- А на YouTube-каналі "Казкарик" публікують короткі мультики для дітей українською мовою.
Навчання
- Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.
Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.
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