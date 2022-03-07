Безкоштовні мультики, книги, аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
7418
7 березня 2022

Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків. 

У Верховній Раді опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.

Книги онлайн

  • Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі.
  • Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок у мобільному додатку.

 Фото: JuraJarema/Depositphotos

Аудіоказки і мультики

  • У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які можна завантажити і слухати без зв’язку.
  • "Аудіоказки" – це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету.
  • MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.

Навчання

  • Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.

Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.

Вас також може зацікавити:

Як допомогти дітям подолати тривогу через війну?

Без паніки: як заспокоїти дітей під час війни? Поради психологів

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак