Безкоштовні мультики, книги, аудіоказки: чим зайняти дітей в укритті?

Перебування у бомбосховищах під час війни – це великий стрес не лише для дітей, а і для батьків.

У Верховній Раді опублікували перелік сервісів, які допоможуть відволікти дітей в укритті, навіть якщо не буде інтернету.

Книги онлайн

Видавництво Ранок безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі.

безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі. Yakaboo відкрили безкоштовний доступ до аудіо- та електронних книжок у мобільному додатку.

Фото: JuraJarema /Depositphotos

Аудіоказки і мультики

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які можна завантажити і слухати без зв’язку.

можна завантажити аудіоказки, які можна завантажити і слухати без зв’язку. "Аудіоказки" – це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету.

– це ще один Telegram-канал з аудіоказками українською, які також будуть доступні без інтернету. MEGOGO відкрили безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.

Навчання

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями.

Нагадаємо, раніше психологи пояснювали, як допомогти дітям подолати стрес під час війни.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.