20 YouTube-каналів для дітей: україномовні розвиваючі відео. ДОБІРКА

Що увімкнути дітям на YouTube? Якщо ви задавалися таким питанням, то ця добірка стане вам у нагоді.

Тут і відео з розвиваючими мультфільмами, піснями, цікавими розповідями про науку та українську історію. Також деякі канали допоможуть вашим дітям із навчанням.

А ще – усі відео українською.

*Ми розподілили YouTube канали за віковими групами, але межі між ними розмиті.

Тому ваша дитина може знайти щось цікаве не тільки у своєму списку, а й в сусідніх.

Для дошкільнят

"Ми намагаємося створити найякісніші дитячі відео з 3D-анімацією, музикою, котра подобається дітям, у виконанні високопрофесійних співаків", – йдеться в описі каналу.

Тут ви натрапите не тільки на розважальні, а й на розвиваючі пісні та мультики.

Тут є мультфільми для раннього розвитку, казки та пісні для дітей.

"Діти вивчать кольори, зможуть навчитися рахувати і читати по складам.

Малята зможуть подивитись розвиваючі мультфільми українською мовою, зокрема мультики про машинки", – йдеться в описі каналу.

А на цій пісні "залипнуть" не тільки ваші малюки.

Тут зібрана величезна колекція мультфільмів для дітей та дорослих українською мовою студій "КиївНаукФільм" та "УкрАнімаФільм" починаючи з 1961 року.

Серед них: Як Козаки ..., Вій, Котигорошко, Казка про білу крижинку, Енеїда, Капітошка, Івасик-Телесик, Як Петрик П'яточкин слоніків рахував, Ходить гарбуз по городу і багато інших.

Автор каналу сам створює короткі україномовні мультфільми.

Наприклад, цей може заохотити вашу дитину прибирати.

Назва цього каналу говорить сама за себе.

Пам’ятаєте казку про Круть та Верть? Цей мультфільм розкаже її вашим дітям.

Для дітей молодшого шкільного віку

Тут зібрані навчальні відео з математики, історії, малювання, української мови, географії, історії та фізики. Цей канал розрахований на першачків, але проєкт створює уроки для дітей від 1 по 11 клас. Потрібний клас можна вибрати тут.

На цьому каналі зібрані відеоуроки з різних шкільних предметів. Вони тривають не більше 5 - 8 хвилин.

Основні предмети – це математика, англійська та природознавство.

Але канал вже 4 роки не оновлювали.

Цей канал має на меті розвивати уяву вашої дитини, її творчість, моторику; вдосконалювати українську мову та популяризувати її серед малечі в мережі інтернет.

Тут можна знайти цікаві відео про тварин, а також головоломки для дітей та батьків.

Наприклад, завдяки цьому відео можна протестувати себе і спробувати вгадати за голосом, яка пташка співає.

"Моя країна Україна" - це краєзнавчий, пізнавальний, патріотичний анімаційний серіал, проєкт української мультиплікаційної студії.

У цьому мультфільмі ви подорожуватимете Україною і дізнаватиметеся різні легенди та історії.

Якщо ваша дитина любить саморобки – вам на цей канал, оскільки тут ви знайдете десятки відео про те, як зробити фоторамку, іграшку чи прикраси для кімнати.

Наприклад, за допомогою цього відео ви зі своїм дитям зможете зробити прикольну прикрасу для ручки до школи.

Це канал з мультфільмами для дітей про особисті фінанси та прості фінансові лайфхаки на кожен день.

Наприклад, це відео про купівлю в інтернеті.

Для дітей середнього шкільного віку

Слоган цього каналу: "Дітям – наука, батькам – відпочинок".

"Колись у дитинстві нам дуже подобалася наукова програма Галілео.

Ми вирішили продовжити традиції та проводити експерименти, які можна повторити вдома", - пишуть автори проєкту.

Наприклад, тут розкажуть, як зробити багато піни у себе вдома.

На каналі 758 підписників та майже 30 тисяч переглядів.

Блог веде семирічний хлопчик Богдан. Він розповідає про науку.

Наприклад у цьому відео він пояснює, звідки беруться чорні діри? Які вони?

А ще про сингулярність, про горизонт подій, про першу космічну швидкість для чорних дір, про Ейнштейна, Гокінга, і Шварцшильда.

Як українцю розгадати писемність стародавньої цивілізації майя, не виходячи з кабінету? Чому ніколи не варто викликати на дуель Нобелівського лауреата?

Хто допоміг Миколі Гоголю створити перше українське фентезі? Як харків’янка змінила світ балетної моди та ще й "Оскар" отримала?

Перший український мультсеріал, заснований на реальних подіях та нереальних пригодах — "Книга-мандрівка. Україна" відповість на ці запитання, а також допоможе краще знати і розуміти українську історію.

Героями мультсеріалу стануть всесвітньо відомі українці, об’єкти та події — на жаль, не завжди добре знані на батьківщині.

"З нами ви дізнаєтесь, як творити дива, і отримаєте їхні наукові пояснення. Весела наука разом з каналом LearningUa — це чудова можливість легко повторити чарівні досліди вдома і дізнатись багато нового та цікавого!", - стверджують автори проєкту.

А й справді, чим не знахідка, якщо потрібно вчитися дистанційно.

Наприклад, тут розкажуть, як вирощувати кристали.

Молоді викладачі запустили українськомовний освітній проєкт Enjoy The Science.

Це YouTube-канал, на якому вчителі у 5-хвилинних відео розкривають наукові теми яскраво, актуально та доступно.

Канал орієнтований на дітей, підлітків, студентів та дорослих, що прагнуть постійного розвитку.

Окрім YouTube-каналу, проєкт має сайт, де є конспекти до уроків із різних наук, а також тести і статті.

Наприклад, у цьому відео автори розкажуть про те, яким чином постачається кисень в організм.

Для підлітків

Артем Албул, автор каналу, розповість вашим дітям цікаво про науку та розвінчає псевдонаукові міфи.

Також він розповідає про зірок, які вірять у всяку маячню і спростовує "наукові" прийоми у кіно.

А деякі його відео науково розповідають навіть про секс, ЛГБТ та інші чутливі теми.

У цьому ж відео Албул розповість про міфи, в які ми віримо завдяки кіно.

Автор блогу кандидат біологічних наук Олексій Коваленко зможе відкрити вашому чаду цікавезний світ ботаніки.

Наприклад, при перегляді цього відео можна дізнатися, як перець отримав свій нікнейм, як він відправився в космос, що спільного у цього фрукту з наркоторгівлею та Джокером.

Веде канал Юліан зі Львова. Називає себе одним з першопрохідців україномовного летсплеїнгу (гравці викладають і коментують ігровий процес) та ігрового україномовного стрімінгу на ютубі.

"Падон – це не просто ігри. Це веселі коментарі, приємне спілкування, тепла атмосфера. Падон – це ваш новий друг", – йдеться в описі каналу.

Наприклад, тут він розповідає про улюблені ігри дитинства.

На цьому каналі ви знайдете відео з перекладом і озвучкою науково-популярних та освітніх відео на різні наукові теми з фізики, астрономії, біології, географії та математики.

Наприклад, це відео розповість про те, що буде, якщо Земля перестане обертатися.

Це корисний канал при підготовці до ЗНО: відеоуроки, лекції, анонси освітніх подій.

Автори радять дивитися їхні відео, якщо ви хочете знати:

як скласти ЗНО на 200 балів,

що робити для ефективної підготовки до ЗНО,

як обрати виш,

як стати успішним в школі та університеті.

Наприклад, у цьому відео розповідають, як підготуватися до ЗНО самостійно.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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