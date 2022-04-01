Українська поетеса виступить на музичній премії Ґреммі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 квітня 2022

Українську поетесу Любов Якимчук запросили до Лас-Вегаса на церемонію нагородження музичної премії Ґреммі. Там вона читатиме вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу". 

Про це авторка повідомила у Facebook.

"Проєкт буде особливий, та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, зокрема під час церемонії, яку дивляться мільйони. Я ж казала, що Україну всюди люблять, і ось", – поділилась Любов Якимчук. 

Українська поетеса вже провела у дорозі понад добу, щоб дістатися на церемонію міжнародної премії. Подія відбуватиметься ввечері 1 квітня.

 Фото Любові Яремчук

Любов Якимчук висловила подяку усім людям, які допомогли їй з перекладом та з рекомендаціями, а також за комунікацію з продюсерами, юристами та менеджерами Ґреммі. 

Авторка поки тримає у таємниці вірш, який декламуватиме на весь світ під час церемонії нагородження. 

У коментарях підписники поетеси зазначають, що дивитимуться премію Ґреммі, часом – вперше в житті. 

До речі, "Абрикоси Донбасу" – це друга книга авторки. Вперше вона вийшла друком у 2015 році, а у жовтні 2021 її переклали ще й англійською. Двомовну версію видали в американському видавництві Lost Horse Press.

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