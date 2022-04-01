Фільм "Будинок зі скалок" про дітей зі Сходу України переміг на кінофестивалі у Празі

Документальний фільм "Будинок зі скалок" режисера Сімона Леренга Вільмонта про дітей зі Сходу України переміг на фестивалі документального кіно про права людини One World у Празі.

Стрічка отримала головну нагороду, ставши найкращим фільмом на міжнародному конкурсі, повідомляють організатори.

"Будинок зі скалок" оповідає історію дітей із дитбудинку на Сході України та вихователів, які намагаються створити малечі безпечний простір біля лінії фронту.

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"Через відверті спостереження ми бачимо дім, повний сліз, надії, турботи і, що важливо, життя…Моменти, так відверто зображені на екрані, дозволяють нам стати частиною дитячого світу.

Цей документальний фільм не лише показує, що іноді діти сильніші за дорослих, які їх оточують, але й що турбота та любов є важливими елементами як життя, так і процесу створення фільму", – висловилися про стрічку журі конкурсу.

Фото: Держкіно

Нагадаємо, фільм "Будинок зі скалок" створили у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки Держкіно.

Зйомки на Донбасі тривали понад 2 роки, а світова прем’єра стрічки відбулася у січні 2022 року.

Крім схвальних відгуків стрічка уже здобула 2 нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та увійшла до шорт-листа на "Оскар-2023".

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Тоді Міжнародна федерація кінопреси оголосила "Будинок зі скалок" найкращим документальним фільмом.

Також фільм переміг у документальному конкурсі на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції, і здобув приз у номінації "Найкраща режисерська робота" на фестивалі Sundance у міжнародній програмі.

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