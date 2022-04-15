Сподобалось не всім: Мінкульт поділився айдентикою нового проєкту Ukraine Now and Forever

Міністерство культури та інформаційної політики України запустило бренд "Ukraine Now and Forever", який має об’єднати різні культурні ініціативи.

Основним символом проєкту став соняшник – його безкоштовно розробив художник Данієль Скрипник.

"Цей проєкт ─ наше слово, наш голос та наше бачення майбутнього. Він збирає різні ініціативи та різні жанри…

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А квітка соняха – основна емблема проєкту – стане символом нашої згуртованості, незламності, тяжіння до світла і знаком того, що на нашій землі знову проросте насіння з кишень окупантів", ─ сказала співорганізаторка проєкту і голова Держмистецтва Галина Григоренко.

Автор: Данієль Скрипник

Айдентика проєкту є у вільному доступі за посиланням.

Її можна використовувати в ініціативах, щоб "демонструвати світові нашу самобутність", зокрема під хештегом #StandWithUkraine, кажуть організатори.

Автор: Данієль Скрипник

"Це не просто рослина, це історія про емоції, увагу та погляди. Створюючи ескіз соняха, я згадував своє життя, але зараз він є символом кожного українця.

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Символ людей, які оточені поглядами та увагою з боку інших. Сонях спостерігає, огортає своїм поглядом та фокусує увагу", – розповів Данієль Скрипник.

Автор: Данієль Скрипник

Водночас айдентика проєкту не сподобалась багатьом користувачам соцмереж.

Зокрема, її розкритикував письменник, перекладач і автор проєкту "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

"Я знаю, що у вас там великі проблеми з креативом і айдентикою. Не вперше. Але чи могли б ви бодай зараз зробити вигляд, що не просто висмоктуєте з пальця чергову риготну х**ню, а реально докладаєте хоч мінімальних зусиль до представлення України в світі?", – звернувся він до Мінкульту.

Скріншот: Остап Українець у Facebook

Крім цього, користувачі соцмереж звернули увагу на схожість ілюстрації з обкладинкою сингла "Hey Hey Rise Up".

Нагадаємо, цю пісню записали Pink Floyd разом з солістом "Бумбокс" Андрієм Хливнюком на підтримку України.

Зрештою, міністерство заявило, що прийматиме пропозиції щодо айдентики "Ukraine Now and Forever".

Усі варіанти нової символіки потрібно надсилати на пошту info@mkip.gov.ua до 22 квітня.

"Ми бачимо ваші теги, читаємо ваші коментарі, ваші думки і міркування нам важливі. Все, що ми отримаємо, буде опубліковано до обговорення професійною спільнотою", – додали у Мінкульті.

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