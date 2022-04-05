Путін замість Гітлера: українські митці адаптували плакати часів Другої світової. ФОТО

Українські художники та ілюстратори адаптували плакати часів Другої світової війни.

Вони запустили проєкт Never Again Gallery та поділилися оновленими ілюстраціями про війну в Україні.

"Проєкт Never Again Gallery звертається до історичної пам’яті народів західних країн з проханням підтримати Україну в ситуації, яка дуже нагадує події 80-річної давнини", – кажуть ініціатори.

Подивитися всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на інтерактивній платформі.

Ілюстрація: Антон Або

"Більш як 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав "Ніколи знову".

У 2022 році Росія сказала "Давайте ще раз", – наголошують митці.

З 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні інформаційних постерів.

Ілюстрація: Варвара Перекрест

Тепер на плакатах замість нацистів – російські окупанти. А героями є українці, Збройні Сили України, Інтернаціональний легіон та всі міжнародні партнери, які підтримують захист України від агресора.

Ілюстрація: Алекс Дерега

"Якоюсь мірою ті плакати допомогли зупинити найпечальніші події в історії людства.

80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої", – наголошують автори проєкту.

Ілюстрація: Аліна Кропачова

Кожен плакат можна завантажити та надрукувати, щоб вивісити на вулицях і в закладах свого міста.

Ілюстрація: Олександра Ковальова

Над роботами працювали 20 українських художників й ілюстраторів:

Тетяна Якунова;

Олександра Ковальова;

Антон Логов;

Анна Сарвіра;

Марія Оз;

Варвара Перекрест;

Олександр Грехов;

Антон Або;

Аліна Кропачова;

Маша Фоя;

Марі Кінович;

Аліна Заманова;

Юлія Вус;

Алекс Дерега;

Марія Гермашева;

сестри Фельдман;

PLVNV;

WE BAD;

WAONE Interesni Kazki;

Bravebirdie.

Ілюстрація: WAONE Interesni Kazki

Якщо ви хочете долучитись до проєкту й додати свої плакати, потрібно написати організаторам на пошту [email protected].

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