Путін замість Гітлера: українські митці адаптували плакати часів Другої світової. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 квітня 2022

Українські художники та ілюстратори адаптували плакати часів Другої світової війни. 

Вони запустили проєкт Never Again Gallery та поділилися оновленими ілюстраціями про війну в Україні.

"Проєкт Never Again Gallery звертається до історичної пам’яті народів західних країн з проханням підтримати Україну в ситуації, яка дуже нагадує події 80-річної давнини", – кажуть ініціатори.

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Подивитися всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на інтерактивній платформі

 Ілюстрація: Антон Або

"Більш як 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав "Ніколи знову". 

У 2022 році Росія сказала "Давайте ще раз", – наголошують митці.

З 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні інформаційних постерів.

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 Ілюстрація: Варвара Перекрест

Тепер на плакатах замість нацистів – російські окупанти. А героями є українці, Збройні Сили України, Інтернаціональний легіон та всі міжнародні партнери, які підтримують захист України від агресора.

  Ілюстрація: Алекс Дерега

"Якоюсь мірою ті плакати допомогли зупинити найпечальніші події в історії людства. 

80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої", – наголошують автори проєкту.

 Ілюстрація: Аліна Кропачова

Кожен плакат можна завантажити та надрукувати, щоб вивісити на вулицях і в закладах свого міста.

 Ілюстрація: Олександра Ковальова

Над роботами працювали 20 українських художників й ілюстраторів:

  • Тетяна Якунова;
  • Олександра Ковальова;
  • Антон Логов;
  • Анна Сарвіра;
  • Марія Оз;
  • Варвара Перекрест;
  • Олександр Грехов;
  • Антон Або;
  • Аліна Кропачова;
  • Маша Фоя;
  • Марі Кінович;
  • Аліна Заманова;
  • Юлія Вус;
  • Алекс Дерега;
  • Марія Гермашева;
  • сестри Фельдман;
  • PLVNV;
  • WE BAD;
  • WAONE Interesni Kazki;
  • Bravebirdie.

 Ілюстрація: WAONE Interesni Kazki

Якщо ви хочете долучитись до проєкту й додати свої плакати, потрібно написати організаторам на пошту weareukrainians2022@gmail.com.

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