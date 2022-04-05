Путін замість Гітлера: українські митці адаптували плакати часів Другої світової. ФОТО

Українські художники та ілюстратори адаптували плакати часів Другої світової війни.
Вони запустили проєкт Never Again Gallery та поділилися оновленими ілюстраціями про війну в Україні.
"Проєкт Never Again Gallery звертається до історичної пам’яті народів західних країн з проханням підтримати Україну в ситуації, яка дуже нагадує події 80-річної давнини", – кажуть ініціатори.
Подивитися всі оригінальні плакати та їхні адаптовані версії можна на інтерактивній платформі.
|Ілюстрація: Антон Або
"Більш як 55 мільйонів смертей, мільйони біженців, концентраційні табори, 10 000 зруйнованих міст і сіл – після завершення Другої світової війни увесь цивілізований світ сказав "Ніколи знову".
У 2022 році Росія сказала "Давайте ще раз", – наголошують митці.
З 1939 по 1945 рік країни антигітлерівської коаліції, зокрема Велика Британія та США, створили сотні інформаційних постерів.
|Ілюстрація: Варвара Перекрест
Тепер на плакатах замість нацистів – російські окупанти. А героями є українці, Збройні Сили України, Інтернаціональний легіон та всі міжнародні партнери, які підтримують захист України від агресора.
|Ілюстрація: Алекс Дерега
"Якоюсь мірою ті плакати допомогли зупинити найпечальніші події в історії людства.
80 років потому українські художники та ілюстратори адаптували 21 з тих плакатів часів Другої світової війни, щоб попросити увесь цивілізований світ, який вірить у свободу та силу демократії, допомогти Україні не допустити Третьої", – наголошують автори проєкту.
|Ілюстрація: Аліна Кропачова
Кожен плакат можна завантажити та надрукувати, щоб вивісити на вулицях і в закладах свого міста.
|Ілюстрація: Олександра Ковальова
Над роботами працювали 20 українських художників й ілюстраторів:
- Тетяна Якунова;
- Олександра Ковальова;
- Антон Логов;
- Анна Сарвіра;
- Марія Оз;
- Варвара Перекрест;
- Олександр Грехов;
- Антон Або;
- Аліна Кропачова;
- Маша Фоя;
- Марі Кінович;
- Аліна Заманова;
- Юлія Вус;
- Алекс Дерега;
- Марія Гермашева;
- сестри Фельдман;
- PLVNV;
- WE BAD;
- WAONE Interesni Kazki;
- Bravebirdie.
|Ілюстрація: WAONE Interesni Kazki
Якщо ви хочете долучитись до проєкту й додати свої плакати, потрібно написати організаторам на пошту weareukrainians2022@gmail.com.
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