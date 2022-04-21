Перемога культурного фронту: засідання ЮНЕСКО у Казані не відбудеться

Засідання Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не будуть проводити в російській Казані. Учасники відмовились їхати до країни-агресора.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги", – зазначив очільник міністерства.

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Олександр Ткаченко висловив подяку представництву ЮНЕСКО та країнам, які підтримали Україну.

Фото Сергія Лаєвського

Заяву про те, що захід не відбуватиметься на території Росії, опублікували на сайті організації. Подію проведуть в іншій країни, але поки не розголошують подробиць.

Скасування зустрічі представників країн ЮНЕСКО обґрунтовується тим, що Росія зруйнувала або пошкодила 53 об'єкти культурної спадщини станом на 31 березня.

"Неможливо провести 45-у сесію Комітету всесвітньої спадщини ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання знищує в Україні "видатну універсальну цінність".

На карту поставлено авторитет ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини", – повідомили представники комітету.

Зазначимо, що у статті 6.3 Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року йдеться: "Кожна держава-сторона цієї Конвенції зобов'язується не вживати жодних навмисних заходів, які можуть завдати прямої або непрямої шкоди культурній та природній спадщині, згаданій у статтях 1 і 2, цієї Конвенції".

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