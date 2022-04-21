Перемога культурного фронту: засідання ЮНЕСКО у Казані не відбудеться

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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21 квітня 2022

Засідання Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не будуть проводити в російській Казані. Учасники відмовились їхати до країни-агресора.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться. Міністерство культури та інформаційної політики отримало інформацію про позитивне рішення щодо нашої вимоги", – зазначив очільник міністерства.

Олександр Ткаченко висловив подяку представництву ЮНЕСКО та країнам, які підтримали Україну.

  Фото Сергія Лаєвського

Заяву про те, що захід не відбуватиметься на території Росії, опублікували на сайті організації. Подію проведуть в іншій країни, але поки не розголошують подробиць.

Скасування зустрічі представників країн ЮНЕСКО обґрунтовується тим, що Росія зруйнувала або пошкодила 53 об'єкти культурної спадщини станом на 31 березня. 

"Неможливо провести 45-у сесію Комітету всесвітньої спадщини ні в Казані, ні під головуванням Росії, поки остання знищує в Україні "видатну універсальну цінність".

На карту поставлено авторитет ЮНЕСКО та Конвенції 1972 року про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини", – повідомили представники комітету.

Зазначимо, що у статті 6.3 Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року йдеться: "Кожна держава-сторона цієї Конвенції зобов'язується не вживати жодних навмисних заходів, які можуть завдати прямої або непрямої шкоди культурній та природній спадщині, згаданій у статтях 1 і 2, цієї Конвенції".

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