Російські окупанти з початку війни пошкодили або знищили 166 пам’яток культури – Ткаченко

Російські окупанти з початку вторгнення в Україну вже пошкодили або вщент зруйнували щонайменше 166 культурних пам'яток.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі всеукраїнського телемарафону 11 квітня.

За його словами, озвучена кількість пошкоджених чи зруйнованих пам'яток культури – не остаточна, адже наразі Мінкульт не має змоги задокументували масштаби втрат на тимчасово окупованих територіях України.

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"Про деякі об’єкти ми ще не знаємо, тому що вони на повністю окупованих територіях. Є свідчення, ми верифікуємо ці дані, і очевидно, що мова має йти про репарації і відновлення з боку держави-агресора", – наголосив Ткаченко.

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Зараз Міністерство культури та інформаційної політики веде переговори із західними партнерами щодо створення спільного фонду з відновлення української культурної спадщини.

"Розмовляв з французькою міністеркою культури. І ми говорили про необхідність створення об’єднаного фонду країн, які нас підтримують, що займався би після перемоги відновленням і реставрацією культурної спадщини в Україні.

Питання надзвичайної ваги, тому що перше, проти чого воює Путін, якщо не говорити про людей, це – проти культури, проти нашої історії", – зауважив Ткаченко.

Також глава відомства повідомив, що наразі вже понад 100 світових інституцій відмовилися від культурної співпраці з Росією. При цьому наголосив, що Україні зараз вкрай важливо просувати свою культуру.

"Тому ми дуже активно підтримуємо всі і приватні ініціативи, і ансамбль Вірського, який відправили на гастролі, і телемарафон, присвячений підтримці України.

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Багато культурних ініціатив, які відбуваються зараз у Європі, також у фокусі нашої уваги. Не одними санкціями ми живемо.

Нам потрібно використовувати цю можливість для того, щоб говорити і просувати і свою спадщину, і композиторів, і артистів, і все, що пов’язано з культурою", – додав Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, для наочної демонстрації наслідків військових злочинів РФ Український культурний фонд запустив інтерактивну "Мапу культурних втрат".

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