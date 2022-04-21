Росіяни вивезли з музею у Маріуполі унікальну колекцію медальєрного мистецтва

Російські окупанти вивезли з Маріуполя до Донецька унікальну колекцію медальєрного мистецтва Юхима Харабета.

Про крадіжку повідомили в Маріупольській міській раді.

Колекція зберігалася у музеї, який налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах.

"Витвори були передані в дар музею дружиною Юхима Харабета – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет.

Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", – розповіли в міськраді.

Колекція зберігалася у музеї, який налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах

Юхим Харабет (1929-2004) – український медальєр, член спілки художників УРСР, заслужений діяч мистецтв УРСР, почесний громадянин Маріуполя.

Витвори були передані в дар музею дружиною Юхима Харабета, яка загинула в блокадному Маріуполі

Медальєрне мистецтво – це виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків.

Колекцію вивезли у Донецьк

До 1989 року Маріуполь називався Жданов. У 2022 росіяни фактично знищили місто металургів

А Азовсталь стала символом мужності українських захисників міста

Нагадаємо, на 13 квітня 2022 року російські окупанти пошкодили або зруйнували щонайменше 166 культурних пам'яток.

В українських містах обкладають пам'ятники мішками з піском або встановлюють навколо них захисні конструкції.

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