80% – оптимістичні. Портал "Поезія вільних" зібрав понад 10 тисяч віршів про війну

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 квітня 2022

Українці за останні 15 днів війни залишили на порталі "Поезія вільних" понад 10 тисяч заявок віршів.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Всі 100% віршів про війну, 80% – оптимістичні. Велика частка віршів – про перемогу, силу українських ЗСУ, захват їхньою мужністю та щира подяка всім, хто бореться", – розповіли у відомстві.

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Вірші опубліковано сімома мовами: українською, російською, англійською, французькою, польською, литовською та білоруською.

 Зображення: Міністерство культури та інформаційної політики України

Також у відомстві зауважили, що один раз на 20 віршів зустрічається вже легендарна фраза прикордонника з острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й" , яка стала символом українського спротиву.

Модеруванням, редагуванням та корекцією надісланих віршів працюють 27 волонтерів, половина з яких – професійні редактори.

"З перекладом інтерфейсу порталу нам допомагають волонтери зі всього світу, а у віршах ми вже маємо колекцію з 7 мов, тому цей проект можна сміливо назвати міжнародним", – підкреслив міністр культури Олександр Ткаченко.

У відомстві додали, що на порталі тепер можна вказати місце, де написано вірш. Найбільше творів автори написали у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Волновасі, Чернігові та підвалах Маріуполя.

Наразі вже 112 віршів отримали позначку "Вибір редакції" – це твори найвищого художнього рівня.

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Крім того, найкращі вірші увійдуть до збірки, яка вийде друком за підтримки Мінкультури.

"Поезія Вільних" – місце в інфопросторі, де можна поділитися почуттями, що перетворились на віршовані рядки.

"Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це вже частина Української історії. Після нашої перемоги, майбутні покоління мають пам’ятати крізь що ми пройшли та надихнутись відвагою і героїчною боротьбою.

Долучайтеся до культурної спадщини й додавайте свої твори, адже ми точно знаємо, що війни закінчуються, а поезія – ні", йдеться в описі порталу.

Поділитися своєю творчістю можна, перейшовши за посиланням

"УП. Життя" публікує фрагменти деяких віршів, опублікованих на порталі "Поезія вільних". 

Янгол-хранитель, а не привид

Автор: Катерина Мотуз

Не знаю я, хлопче, як тебе звати,

Не знаю, хто вчив тебе в небі літати,

Не знаю батьків, що тебе народили

Та справжнім Героєм тебе, хлопче, зростили...

Таких віртуозів варто ще пошукати,

Тебе не так просто буде злякати,

Мов сокіл у небі ти вправно літаєш

Й атаки ворожі на нас відбиваєш…

Каланчацькі гуси

Автор: Анатолій Марущак

Ніс літак, як безкарний хижак,

Смерть, приховану в кожній ракеті.

Він летів, щоби сіяти жах,

Щоб невинним в стражданнях померти.

Виглядала весна з-під пера,

Над деревами хмари загусли.

Із далеких країв до Дніпра,

В Каланчак поверталися гуси.

Горить Ірпінь

Автор: Наталія Запорожець

Горить Ірпінь... Завали скрізь й руїни;

Купка людей сховались під мосто́м -

Це біль та відчай для всієї України

Від нелюда з рогами і хвостом.

 

Тут туляться дорослі і малеча,

Шукають захисту й читають молитви́...

Трима синочка батько там на плечах,

І просять всі: "Ракето, не лети!"

Колискова матері

Автор: Наталія Захарчук

Мамо, не плач, не сумуй, не журись!

Я землю покинув, поринув у вись,

Я нашу Вітчизну в боях захищав,

Тепер оберегом для неї я став.

 

Від відчаю буду й тебе вберігати,

Не раз я прилину до рідної хати.

Я вечором тихим до тебе прийду,

Щоб біль відігнати, відвести біду.

Два кольори, сучасні

Автор: Богдан Щербинін

Два кольори мої, два кольори

у поєднанні створені вони

Це горизонт надії й сподівань

Це прихисток мистецтва і бажань.

У поєднанні створені вони,

два кольори мої, два кольори

В душі назавжди залиши

блакитне небо

жовті схили...

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