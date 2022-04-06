80% – оптимістичні. Портал "Поезія вільних" зібрав понад 10 тисяч віршів про війну

Українці за останні 15 днів війни залишили на порталі "Поезія вільних" понад 10 тисяч заявок віршів.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Всі 100% віршів про війну, 80% – оптимістичні. Велика частка віршів – про перемогу, силу українських ЗСУ, захват їхньою мужністю та щира подяка всім, хто бореться", – розповіли у відомстві.

Вірші опубліковано сімома мовами: українською, російською, англійською, французькою, польською, литовською та білоруською.

Зображення: Міністерство культури та інформаційної політики України

Також у відомстві зауважили, що один раз на 20 віршів зустрічається вже легендарна фраза прикордонника з острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й" , яка стала символом українського спротиву.

Модеруванням, редагуванням та корекцією надісланих віршів працюють 27 волонтерів, половина з яких – професійні редактори.

"З перекладом інтерфейсу порталу нам допомагають волонтери зі всього світу, а у віршах ми вже маємо колекцію з 7 мов, тому цей проект можна сміливо назвати міжнародним", – підкреслив міністр культури Олександр Ткаченко.

У відомстві додали, що на порталі тепер можна вказати місце, де написано вірш. Найбільше творів автори написали у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Волновасі, Чернігові та підвалах Маріуполя.

Наразі вже 112 віршів отримали позначку "Вибір редакції" – це твори найвищого художнього рівня.

Крім того, найкращі вірші увійдуть до збірки, яка вийде друком за підтримки Мінкультури.

"Поезія Вільних" – місце в інфопросторі, де можна поділитися почуттями, що перетворились на віршовані рядки.

"Кожен вірш, кожен рядок, кожне слово – це вже частина Української історії. Після нашої перемоги, майбутні покоління мають пам’ятати крізь що ми пройшли та надихнутись відвагою і героїчною боротьбою.

Долучайтеся до культурної спадщини й додавайте свої твори, адже ми точно знаємо, що війни закінчуються, а поезія – ні", – йдеться в описі порталу.

Поділитися своєю творчістю можна, перейшовши за посиланням.

"УП. Життя" публікує фрагменти деяких віршів, опублікованих на порталі "Поезія вільних".

Янгол-хранитель, а не привид

Автор: Катерина Мотуз

Не знаю я, хлопче, як тебе звати,

Не знаю, хто вчив тебе в небі літати,

Не знаю батьків, що тебе народили

Та справжнім Героєм тебе, хлопче, зростили...

Таких віртуозів варто ще пошукати,

Тебе не так просто буде злякати,

Мов сокіл у небі ти вправно літаєш

Й атаки ворожі на нас відбиваєш…

Каланчацькі гуси

Автор: Анатолій Марущак

Ніс літак, як безкарний хижак,

Смерть, приховану в кожній ракеті.

Він летів, щоби сіяти жах,

Щоб невинним в стражданнях померти.

Виглядала весна з-під пера,

Над деревами хмари загусли.

Із далеких країв до Дніпра,

В Каланчак поверталися гуси.

Горить Ірпінь

Автор: Наталія Запорожець

Горить Ірпінь... Завали скрізь й руїни;

Купка людей сховались під мосто́м -

Це біль та відчай для всієї України

Від нелюда з рогами і хвостом.

Тут туляться дорослі і малеча,

Шукають захисту й читають молитви́...

Трима синочка батько там на плечах,

І просять всі: "Ракето, не лети!"

Колискова матері

Автор: Наталія Захарчук

Мамо, не плач, не сумуй, не журись!

Я землю покинув, поринув у вись,

Я нашу Вітчизну в боях захищав,

Тепер оберегом для неї я став.

Від відчаю буду й тебе вберігати,

Не раз я прилину до рідної хати.

Я вечором тихим до тебе прийду,

Щоб біль відігнати, відвести біду.

Два кольори, сучасні

Автор: Богдан Щербинін

Два кольори мої, два кольори

у поєднанні створені вони

Це горизонт надії й сподівань

Це прихисток мистецтва і бажань.

У поєднанні створені вони,

два кольори мої, два кольори

В душі назавжди залиши

блакитне небо

жовті схили...

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