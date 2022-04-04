Чат-бот "Відлік": українців закликають поділитись історіями з війни

В Україні створили чат-бот "Відлік", де кожен охочий може ділитися відео зі своїми переживаннями про війну

Про це повідомила Перша леді України Олена Зеленська у своєму каналі у Telegram.

Чат-бот збирає відеоісторії війни, аби світ побачив кожне обличчя українця. На думку творців, життя наших громадян розділилося на "до" та "після" 24|02.

"Бо зараз історія кожної окремої людини – це історія творення нашої державності, тут і зараз. Ти – важливий! Твоя історія – важлива! Розкажи її!", – закликає перша Леді.

Peus/Depositphotos

Після старту використання боту потрібно надати дозвіл на подальше використання відео. Надіслані свідчення Олена Зеленська публікує у своєму Telegram-каналі.

Серед відео – історія 7-річної Федори з Києва. Дівчинка з сім'ю покинула рідне місто, адже будинок, де вона жила з рідними, розбомбили.

"Бажаю вам, щоб ви ніколи не потрапляли під кулі, і ніхто із рідних не вмирав", – каже Федора.

Олена із Чернігова провела під обстрілами в рідному місті 18 днів війни. Кожного ранку жінка разом зі сусідами обіймалися, сміялись з різних ситуацій, наприклад, із неспішності сусіда, який йшов з магазину під час сирени.

"Що допомогло мені вижити в пеклі? Віра в нашу правду, добрі люди, почуття гумору та позитивне мислення", – згадує жінка.

Є також відеоісторія дівчини-підлітка, яка розповідає про втому від війни, відсутність власних емоцій та велике бажання повернутися додому. Вона хоче жити мирним життям.

"Хочу, аби вся моя сім'я повернулася додому, всі мої друзі були поруч і ми могли добре проводити час на рідній землі, розмовляючи рідною мовою", – наголошує вона.

Олексій з Києва став автоволонтером, разом з котом Бенджаміном хлопець записує своє свідчення війни. 24 лютого Олексій забрав машину у подруги, яка залишилась за кордоном, та допомагає всім хто потребує.

"Тому я залишаюсь тут, допомагаю, вожу волонтерів, людей, яким щось потрібно, годую котиків, які залишились без господарів", – каже Олексій.

Щоб поділитися свідченнями у боті, відкрийте його у Telegram.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України запустили платформу #МояВійна, на сайті вже зібрано понад 900 історій.

Нещодавно засновники здійснили масову розсилку смс-повідомлень, які виявились безпечними.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.