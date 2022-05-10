Знищили будівлю, але не театр: актори з Маріуполя продовжать виступати в Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
2479
10 травня 2022

Російські окупанти знищили будівлю Маріупольського драматичного театру, але сам театр продовжить працювати.

Маріупольська трупа виступатиме у музично-драматичному театрі в Ужгороді.

Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"Розкиданий по всій країні та по закордонах колектив маріупольського театру, переживши блокаду та знищення міста, тепер має свій тимчасовий прихисток", – написав Кириленко.

За його словами, митці зможуть працювати на Закарпатті стільки, скільки це буде необхідно.

 Драмтеатр у Маріуполі до війни

"Дякую своєму закарпатському колезі Віктору Микиті та ужгородським театралам за підтримку театралів Маріуполя. 

Взаємодопомога серед українців навіть найвіддаленіших регіонів – це те, що завжди нас рятуватиме, і чого ніколи не збагне росія. Разом ми збережемо нашу культуру і неодмінно повернемо свій театр додому!", – наголошує Павло Кириленко.

Читай також:

У Києві більше не буде Театру російської драми
Сонях з "оком Саурона": що не так з новою айдентикою України
Україна закликає світову культурну спільноту до театрального бану РФ

Раніше в італійському мінкульті повідомляли, що Італія допоможе Україні відновити театр у Маріуполі після перемоги.

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховалися сотні людей, зокрема діти.

Внаслідок бомбардування загинули близько 600 людей.




 3143
Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ
 16053
Суспільство

Остання зачіпка. Як онука шукала звістку про живого дідуся у блокадному Маріуполі

Олена Барсукова
 38236
Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча

Головне на сайті


Профі У Профтех

Бізнес, нове обладнання та навчання педагогів. Чому розвиток профтехосвіти критично важливий під час війни

СПЕЦПРОЄКТ
Росіяни таки вкрали скіфське золото – Офіс генпрокурора
У Польщі виставили на аукціон марки "Русскій корабль...", підписані автором фрази, Кличком і Кулебою
ВООЗ припинить усі заходи в Росії та обдумає закриття офісу в Москві
"Не такі милі, як домашні": полярники показали, як сперечаються морські котики. ВІДЕО
Працівників дитсадків і банків Донецька змушують їхати у Маріуполь – ГУР
Суспільство

Остання зачіпка. Як онука шукала звістку про живого дідуся у блокадному Маріуполі

Олена Барсукова
Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча