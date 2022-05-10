Знищили будівлю, але не театр: актори з Маріуполя продовжать виступати в Україні

Російські окупанти знищили будівлю Маріупольського драматичного театру, але сам театр продовжить працювати.

Маріупольська трупа виступатиме у музично-драматичному театрі в Ужгороді.

Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Розкиданий по всій країні та по закордонах колектив маріупольського театру, переживши блокаду та знищення міста, тепер має свій тимчасовий прихисток", – написав Кириленко.

За його словами, митці зможуть працювати на Закарпатті стільки, скільки це буде необхідно.

Драмтеатр у Маріуполі до війни

"Дякую своєму закарпатському колезі Віктору Микиті та ужгородським театралам за підтримку театралів Маріуполя.

Взаємодопомога серед українців навіть найвіддаленіших регіонів – це те, що завжди нас рятуватиме, і чого ніколи не збагне росія. Разом ми збережемо нашу культуру і неодмінно повернемо свій театр додому!", – наголошує Павло Кириленко.

Раніше в італійському мінкульті повідомляли, що Італія допоможе Україні відновити театр у Маріуполі після перемоги.

Нагадаємо, 16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу на Драмтеатр у Маріуполі, де ховалися сотні людей, зокрема діти.

Внаслідок бомбардування загинули близько 600 людей.