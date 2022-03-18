Італія допоможе відновити драмтеатр у Маріуполі після перемоги над окупантом

Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко домовився з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Міністр запевнив, що з боку Італії маємо повну солідарність з Україною.

Він висловив підтримку нашій державі і запропонував співпрацю з нашими творчими колективами на час війни", – пише Ткаченко.

Також міністри обговорили участь Італії у збереженні української спадщини та обліку культурних цінностей.

"Зустрів повне розуміння, що культурна завіса для росіян має бути встановлена", – розповів міністр.

Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеційській бієнале та Міланському трієнале.

Натомість вона надала додаткові можливості для участі українців у цих виставках.

Також міністри домовилися, що в Італії сприятимуть гастролям українських колективів, кажуть у Мінкульті.

Нагадаємо, росіяни скинули 2 надпотужні бомби на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися близько 800 людей.

На щастя, бомбосховище витримало, але про точну кількість загиблих і поранених наразі невідомо.

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