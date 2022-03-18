Італія допоможе відновити драмтеатр у Маріуполі після перемоги над окупантом

Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти.
Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко домовився з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.
"Міністр запевнив, що з боку Італії маємо повну солідарність з Україною.
Він висловив підтримку нашій державі і запропонував співпрацю з нашими творчими колективами на час війни", – пише Ткаченко.
|Фото: Азов/Telegram
Також міністри обговорили участь Італії у збереженні української спадщини та обліку культурних цінностей.
"Зустрів повне розуміння, що культурна завіса для росіян має бути встановлена", – розповів міністр.
Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеційській бієнале та Міланському трієнале.
Натомість вона надала додаткові можливості для участі українців у цих виставках.
Також міністри домовилися, що в Італії сприятимуть гастролям українських колективів, кажуть у Мінкульті.
|Фото: Азов/Telegram
Нагадаємо, росіяни скинули 2 надпотужні бомби на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися близько 800 людей.
На щастя, бомбосховище витримало, але про точну кількість загиблих і поранених наразі невідомо.
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