Італія допоможе відновити драмтеатр у Маріуполі після перемоги над окупантом

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4469
18 березня 2022

Італія разом з Україною відновить драмтеатр у Маріуполі, який знищили російські окупанти.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко домовився з міністром культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

"Міністр запевнив, що з боку Італії маємо повну солідарність з Україною. 

Він висловив підтримку нашій державі і запропонував співпрацю з нашими творчими колективами на час війни",пише Ткаченко.

 Фото: Азов/Telegram

Також міністри обговорили участь Італії у збереженні української спадщини та обліку культурних цінностей.

"Зустрів повне розуміння, що культурна завіса для росіян має бути встановлена", – розповів міністр. 

Італія вже відмовила росіянам в участі у Венеційській бієнале та Міланському трієнале. 

Натомість вона надала додаткові можливості для участі українців у цих виставках.

Також міністри домовилися, що в Італії сприятимуть гастролям українських колективів, кажуть у Мінкульті.

 Фото: Азов/Telegram

Нагадаємо, росіяни скинули 2 надпотужні бомби на драмтеатр у Маріуполі, де ховалися близько 800 людей.

На щастя, бомбосховище витримало, але про точну кількість загиблих і поранених наразі невідомо.

Вас також може зацікавити:

"Очевидно, це тільки початок": у Мінкульті розповіли про масштаби руйнувань культурних пам'яток

Музеї, палаци та церкви: Мінкульт оприлюднив список зруйнованих окупантами об'єктів

Мінкульт закликає ЄС розширити санкції проти Росії у культурній та інформаційній сферах

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак