Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza

Український письменник, поет і музикант Сергій Жадан став людиною року за версією польського видання Gazeta Wyborcza.

Письменник з Харкова відвідує поранених у госпіталі, займається волонтерством для бійців на фронті та водночас захищає українську культуру від Росії.

Митець також пише статті про війну для західних газет і дає інтерв’ю, йдеться на сайті Gazeta Wyborcza.

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"Він не виїхав, незважаючи на те, що росіяни жорстоко бомбардують місто, а зайнявся тим, для чого покликані письменники під час війни: підняття настрою людей, заспокоєння їхніх сердець, організація концертів у сховищі Харківського метро", – наголошують у виданні.

Фото: Сергій Жадан/Facebook

Редакція розглядала багатьох кандидатів – у цьому списку був президент Володимир Зеленський, віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, мери Києва, Маріуполя, Миколаєва та Харкова, українські командири та дипломати, солдати та рятувальники.

"Коли ми обговорювали цьогорічного лауреата чи лауреатку, було зрозуміло, що ми повинні вшанувати когось з України, людину, яка бере участь у боротьбі...Україна стала землею героїв", – додає Gazeta Wyborcza.

Зрештою, редакція видання обрала людиною року Сергія Жадана.

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Для поляків Жадан був обличчям української літератури майже два десятиліття, відколи видавництво Czarne почало публікувати його оповідання та романи.

"Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення – нині всі українці, які б'ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні", – так нове звання прокоментував сам Сергій Жадан.

Він також подякував польському народу за підтримку та допомогу і пообіцяв перемогти "імперію зла" разом.