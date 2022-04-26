Не варто ділити тих, хто працює на перемогу: Жадан про реалії суспільства під час війни

Український письменник Сергій Жадан закликає не відділяти культуру від війни, та не протиставляти людей, які зі зброєю боронять свою землю і тих, хто працює в тилу.

"Я би взагалі не говорив про розділення війська і культури. Мені здається, що ділити громадян України на бійців і не бійців, волонтерів і не волонтерів не виходить.

Слід говорити, що є ті, хто працює на перемогу і тих, хто цього не робить", – розказав він під час інтерв'ю в рамках проєкту "Український свідок".

Письменник вважає, що митці, які наважились взяти до рук зброю та поїхали на фронт боронити країну – це громадяни з великої літери. Але й ті, хто залишилися в тилу, допомагають у свій спосіб.

Фото: Ельдар Сарахман

"Багато митців зараз волонтерять, їздять на передову, розвозять важливі речі.

Це знак того, що в Україні мистецтво – це не просто складова розваги, а дуже важливий маркер нашої ідентичності", – додав Жадан.

Письменник зазначає, що культура не замінить зброю, але має свій вплив на події:

"Культура не здатна тягатися з ракетами та гарматами, але вона може зробити так, щоб ми лишалися собою".

Водночас мистецтво та мова все більше наповнюються контекстом подій. Тому Сергій Жадан зізнається, що часом не може добрати слів, які б описали його стан та переживання.

"Я думаю, що нам ще довго доведеться підбирати якісь слова для позначення своїх емоцій…

Я думаю, нам доведеться вчитися говорити про цю війну. Тому що те, що є поки що, мабуть, не повною мірою характеризує наше ставлення та наші емоції", – заявив митець.

Нагадаємо, Сергій Жадан отримав премію Свободи від відомого німецького фонду Франка Ширмахера.

Раніше його висунули на здобуття Нобелівської премії у галузі літератури.

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