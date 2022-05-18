У Білорусі вилучають з продажу антиутопію "1984" Джорджа Орвелла – ЗМІ

У Білорусі знімають з продажу роман-антиутопію "1984" Джорджа Орвелла про тоталітарну державу.

Відповідний наказ про вилучення книги отримали видавці, повідомляє незалежне білоруське видання "Наша Ніва".

"Зняти з продажу всі версії книги Орвелла Д. "1984". Про виконання буде повідомлено не пізніше 19 травня", – йдеться у наказі.

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Водночас державна мережа "Белкнига" поки що продає антиутопію Орвелла на сайті.

"УП. Життя" також знайшла російськомовні видання "1984" в продажі у деяких білоруських онлайн-книгарнях, зокрема MyBooks, Biblio.by тощо.

Українське видання "1984"/Вікіпедія

Журналісти видання "Наша Ніва" заявили, що мають копію наказу про заборону продажу книги, але не публікують документ з міркувань безпеки людей, які його передали. "Наша Ніва" також не знає, скільки книгарень і видавництв отримали такий наказ. Реклама:

"1984" – це роман британського автора Джорджа Орвелла, написаний у 1948 році, може бути алюзією на СРСР.

Білоруською мовою його переклав Сергій Шупа у 1992 році, коли вийшло перше видання.

У 2020 році роман перевидали у видавництві Янушкевича, а наступного року вийшов додатковий тираж твору.

Він став лідером продажів у багатьох книгарнях і опинився на 4 місці в списку бестселерів у державній мережі "Белкнига".

"Рідкісний випадок для книги, яка вперше вийшла багато десятиліть тому. І відображення того, як люди сприймають процеси, що відбуваються в країні", – пише "Наша Ніва".

Журналісти видання пов’язують заборону на продаж книги із затриманням видавця Андрія Янушкевича.

16 травня білоруські силовики з Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією влаштували обшук у Янушкевича, затримали його і конфіскували 200 книг.

Раніше видавництво Янушкевича відкрило книгарню "Кнігаўка", де продавалася білоруськомовна література.

За словами журналістів, на книгарню здійснили рейдерський напад, а у звітах спецслужби зосередилися на полицях з романом "1984".

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Білоруськомовне видання "1984". Фото: biblio.by/Twitter

Нагадаємо, в антиутопії "1984" йдеться про тоталітарну державу Океанію, де навіть новини й історію переписують відповідно до вимог партії.

Режим очолює "Старший брат", прототипом якого був Сталін, а гаслами партії є слова: "війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – це сила".

Головним героєм роману є працівник "Міністерства Правди" Вінстон Сміт, який в душі бунтує проти режиму.

Важливими елементами режиму є "Поліція думки", яка виконує роль спецслужб, "Міністерство любові", яке займається тортурами, "Міністерство правди", яке відповідає за пропаганду тощо.

У світі "1984" існує також новомова – ідеологічно вивірені слова, якими послуговувалися жителі Океанії.

Події роману "1984" часто порівнюють із сучасними режимами в Росії та Білорусі.